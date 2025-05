Osuuskauppa Suur-Savon kesäkaupan näkymiä ja kesäetuja

Kesän lähestymisen voi aistia Osuuskauppa Suur-Savon toimipaikoissa jo kevään korvilla: ensimmäiset kesäasukkaat saapuvat mökeilleen, satoja kesätyönhakijoita haastatellaan ja terasseja ja Kesäpihoja kunnostellaan. Suur-Savon toimipaikat valmistautuvat pikkuhiljaa kesään kukin omalla tavallaan ja pienimpienkin maakuntamyymälöiden verkkainen arki vilkastuu.

- Kesä on meille todella tärkeä sesonki kaupallisesti, sillä useiden toimialueemme paikkakuntien väkimäärä moninkertaistuu. Sijaitsemme hyvin keskellä Suomea, ja etäisyydet ovat verrattain lyhyitä. Toivomme, että kesätapahtumat saavat mökkiläisiä liikkeelle ja elävöittävät alueemme kesäpaikkakuntia. Kesätyöntekijöitä palkkaamme tänäkin vuonna yli 1000 ja toivotamme heidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Taina Penttinen.

Toimipaikat valmiina kesäkauteen ”makusi mukaan”

Osuuskauppa Suur-Savossa palvellaan kesäasiakkaita tutulla, laajalla verkostolla ympäri Etelä-Savoa. Uusin tulokas Suur-Savon toimipaikkaverkostossa on Mikkelipuistossa viime vuoden lopulla avattu kelluva Saunaravintola Kaihu, jonka viihtyisällä saunaosastolla ja kattoterassilla palvellaan asiakkaita läpi kesän.

Ennen kesää valmistuu myös Mikkelin Prisman mittava, lähes vuoden kestänyt remontti. Uudistuneessa Prisma Mikkelissä kesäkävijöitä odottavat muun muassa juuri avattu Kesäpiha, Suur-Savon isoin paistopiste ja entistä monipuolisemmat outdoor-valikoimat. Nämä palvelut kuuluvat myös muiden Suur-Savon Prismojen valikoimiin Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Juvan ja Puumalan suunnalla marketpalvelut laajentuvat, kun Suur-Savon robokuljetuksia kokeillaan alueilla ainakin kesän ajan. Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä jo tutut robokuljetukset on otettu hyvin käyttöön ja kuljetuksia on kertynyt jo yli 10 000.

- Suur-Savon visio on arjesta juhlaa, makusi mukaan. Arjesta juhlaa sujuvoittaa asiakkaan arkea juuri hänen oman tarpeensa mukaan. Makusi mukaan hyödyntää asiakasdataa asiakasymmärryksen syventämiseksi. Paras asiakaskokemus syntyy, kun asiakkaan tarpeet ymmärretään ja pystytään räätälöimään jokaiseen hetkeen osuvaksi. Tähänkin liittyen, robot kuvastavat hyvin aikaamme, kertoo Penttinen.

- Missiomme tehdä Etelä-Savosta parempi paikka elää, syntyy osuustoiminnassa sydämestä. Tapahtumat ja kesäkausi moninkertaistavat asiakas- ja työntekijämääriä. Lisäksi investoimme vahvasti palveluihin. Tänä vuonna Mikkelin Prisma on suurin investointi, mutta olemme myös mukana ilmastotalkoissa. Uudet energiaratkaisut, kuten uudet kylmäjärjestelmät, lauhdelämmön kierrättäminen sekä maalämmön ja led-valaistuksen käyttö varmistavat sen, että myymälät ovat nyt ja tulevaisuudessa energiaa ja luontoa säästäviä. Haluamme olla aktiivisesti mukana alueemme kehittämisessä: tarjoamalla palveluita, jotka ovat asiakkaillemme merkityksellisiä, jatkaa Penttinen.

Kesätapahtumia ja S-Etuja

Osuuskauppa Suur-Savon toimialueen kesän suosikkikohteet ja tapahtumat, joista asiakasomistajat saavat S-Etukortilla hintaetua, on julkaistu 8.5. koontina Suur-Savon nettisivuilla. S-Etuhintaista viihdettä kesäpäivien viettoon löytyy ympäri Etelä-Savoa niin teatterin kuin musiikin ystäville ja myös perheen pienimmät on huomioitu.

Alueen kesäteatterit valmistautuvat parhaillaan viihdyttämään kesävieraitaan ja ulkoilmakatsomot tuovat oman tunnelmansa kepeään teatteri-iltaan. S-Etunäytöksiä on luvassa usealle eri paikkakunnalle pitkin kesää, esimerkiksi Mikkelin Naisvuoren kesäteatterin Kekkonen - syntymästä kuolemattomuuteen! -näytökseen tai Ristiinan kesäteatterin lapsillekin sopivaan Tähti ja meripoika -musiikkinäytelmään.

Musiikin ystäville on tarjolla runsaasti tapahtumia Etelä-Savon kesässä. Vaihtoehtoja löytyy niin klassisen musiikin, rockin tai vaikka hip hopin kuuntelijoille, ja S-Etukortilla on tarjolla hintaetuja lukuisiin konsertteihin, festareille ja muihin musiikkitapahtumiin. Kiinnostava uutuus Mikkelin kesässä on Konserttitalo Mikaelissa 25.6.-2.7.2025 järjestettävä Festival X useine S-Etuhintaisine ohjelmineen. Perinteisesti S-Etuhintaisia konsertteja on tarjolla myös esimerkiksi Joroisten musiikkipäivillä 18.-27.7.2025, Olavinlinnassa Savonlinnassa sekä Mikkelin Musiikkijuhlilla 2.-10.8.2025. Lippuja S-Etuhintaan on saatavilla myös osuuskaupan järjestämille St. Michel Summerfesteille 24.-26.7.2025.

Lapsille ja nuorille on luvassa S-Etuhintaisia Sporttileirejä Savonlinnan Tanhuvaarassa kesäkuussa. Perinteisesti Osuuskauppa Suur-Savo järjestää tulevanakin kesänä suositut Apsin ja Onnin Olympialaiset -ilmaistapahtumat neljällä eri paikkakunnalla. Koko perheelle sopiva ilmainen ruokatapahtuma on Mikkelipuistossa 29.-31.7.2025 järjestettävä Saimaa Food Fest.

Kaikki kesän S-Etuhintaiset tapahtumat tarkempine tietoineen on koottu nettisivuillemme:

suursavo.fi