Kesätöiden määrä syöksyi alas – paikoista kilpailevat nyt myös kokeneet osaajat

Kesätyönhakukausi on ollut edellistä heikompi. Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin marras–huhtikuussa noin 22 800 kesätyöpaikkailmoitusta. Tämä on noin 8 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan edelliskaudella ja noin 39 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

”Kesätyönhakukausi alkoi lupaavasti, ja kesätyöilmoituksia julkaistiin edellistä kautta enemmän. Valitettavasti tilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan, sillä epävarma taloustilanne ja synkkä työllisyystilanne heijastuvat myös kesätyöpaikkojen määrään”, sanoo Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen.

Vaikka kesätyöntekijöitä haetaan erityisesti alkuvuodesta, Duunitorin kesätyösivulta löytyy vielä yli 1 400 kesätyöilmoitusta. Työpaikkoja on todellisuudessa enemmän, sillä monet työnantajat hakevat yhdellä ilmoituksella useita kesätyöntekijöitä.

”Toivoa kesätyöpaikan löytämisestä ei kannata menettää, sillä paikkoja avautuu vielä alkukesästäkin.”

Näillä aloilla on eniten kesätöitä

Eniten kesätyöpaikkailmoituksia julkaistiin Duunitorilla marras–huhtikuussa näillä toimialoilla (suluissa muutosprosentti suhteessa edelliseen kesätyönhakukauteen):

Ravintola- ja matkailuala (–7 %) Myynti- ja kaupan ala (–15 %) Sosiaali- ja hoiva-ala (–31 %) Rakennusala (–11 %) Teollisuus ja teknologia (–6 %)

”Säästötoimet ja muutosneuvottelut sosiaali- ja hoiva-alalla ovat harmillisesti vähentäneet alan kesätyöpaikkoja merkittävästi”, Karhunen sanoo.

”Teollisuudessa ja teknologiassa sekä ravintola- ja matkailualalla lasku on ollut lievempää kuin muilla suurilla toimialoilla.”

Hakijoiden joukossa myös kokeneita osaajia

Duunitorin kesätyöpaikkailmoituksia luettiin marras–huhtikuussa noin 14 miljoonaa kertaa, mikä on noin 41 prosenttia enemmän kuin edelliskaudella.

”Kesätyöilmoitukset ovat keränneet valtavasti lukukertoja. Tämä kertoo, että paikkoja on huomattavasti vähemmän kuin hakijoita. Oletettavasti kokeneemmatkin osaajat hakevat kesätöitä”, Karhunen sanoo.

Konkareiden kiinnostus kesätöihin näkyi myös Duunitorin kesätyökyselyssä, johon vastasi aiempaa enemmän yli 30-vuotiaita. He pitivät muita ikäryhmiä tärkeämpänä sitä, että kesätyön jälkeen tarjoutuu mahdollisuus jatkaa työpaikassa.

”Irtisanomisia ja lomautuksia on tällä hetkellä paljon, joten on ymmärrettävää, että lyhyemmätkin työpätkät kiinnostavat. Nuorten kannalta on kuitenkin sääli, että kesätöihin pääseminen on entistä vaikeampaa, sillä heille olisi erityisen tärkeää saada tulevaisuuden kannalta kallisarvoista työkokemusta.”

Kesätyökyselyn yli 30-vuotiaat vastaajat toivoivat työnantajilta muun muassa ennakkoluulottomuutta hakijoiden iän ja kokemuksen suhteen.

”Toivon, että annetaan mahdollisuuksia myös tehtävään ’ylikoulutetuille’. Välillä esimerkiksi asiakastyöstä kaipaa paussia ja on kiva tehdä jotain vähemmän ajatustyötä vaativaa tai fyysisempää hommaa.”

”Muistakaa antaa mahdollisuus myös pitkäaikaistyöttömille ja pitkään vanhempainvapaalla olleille, omaa suuntaa etsiville. Olkaa siis yhtä avoimia kuin minä hakijana.”

Duunitori selvittää vuosittain hakijoiden kokemuksia ja ajatuksia kesätyönhausta. Kesätyökysely toteutettiin 30.12.2024–2.2.2025 Duunitorin kesätyösivustolla, hakukoneessa ja sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastasi 6 158 kesätyönhakijaa.

