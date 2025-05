Aalto-yliopiston muodin ja tekstiiliosaamisen kärkitapahtuma Näytös/Näyttely25 nyt laajempana kuin koskaan

Toukokuun lopussa kansainvälisen muoti- ja tekstiilimaailman katseet kohdistuvat Aalto-yliopistoon ja sen kärkitapahtumaan Näytös/Näyttely25. Mukana on koko Aallon tekstiilin, vaatteen ja muodin alueen osaaminen, kun sekä muodin kandidaattipääaineesta että muodin ja tekstiilin maisteripääaineesta (Fashion, Clothing and Textile Design) valmistuvat opiskelijat esittelevät opinnäytetyönsä.

Tapahtuma on kaksiosainen. Näytös25-muotinäytöstä on mahdollista seurata livelähetyksenä verkossa osoitteessa aalto.fashion tai Instagram-tilillä @aalto_fashion torstaina 22.5.2025 alkaen klo 20.30. Tekstiilin, vaatteen ja muodin konsepteja näyttelyn muodossa esittelevä Näyttely25 on yleisölle avoinna 16.–31.5.2025 Otaniemen kampuksen Väre-rakennuksessa.

Suomalaiselle muoti- ja tekstiiliosaamiselle on paljon kysyntää

Muoti peilaa ympäröivän yhteiskunnan tilaa ja on jatkuvassa muutoksessa. Tällä hetkellä kestävyyskriisin keskellä kamppaileva maailma tarvitsee erityisen paljon luovien alojen tarjoamaa positiivista voimaa. Hyvällä suunnittelulla voidaan niukkuudestakin saada aikaan enemmän arvoa, kauneutta ja inhimillisyyttä – aiempaa radikaalisti vähemmillä luonnonresursseilla. Samalla voidaan vahvistaa sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta.

Näkemykselliselle suomalaisosaamiselle on kysyntää: vahvuuksiamme ovat mm. pikamuodista poikkeava toimintakulttuuri, huikea materiaaliosaaminen ja kiertotalousmallien ymmärrys. Tässä kehityksessä on vahvasti mukana myös Aalto-yliopisto, joka tarjoaa alalle huippuluokan opetuksesta kumpuavaa vahvaa suunnitteluosaamista. Aalto-yliopisto onkin vakiinnuttanut asemansa merkittävänä ammattilaisten kouluttajana maailman muoti-, vaatetus- ja tekstiilialoilla.

Poikkeuksellisen laaja kattaus muoti- ja tekstiilisuunnittelun uutta ajattelua

Tänä vuonna Aalto-yliopiston Näytös/Näyttely25-tapahtuma tarjoaa poikkeuksellisen laajan kattauksen muoti- ja tekstiilisuunnittelun uutta ajattelua. Kampusalueen uudessa Marsio-rakennuksessa tapahtuva Näytös esittelee vaatemallistoja jo perinteeksi muodostuneessa muotinäytöksessä.

Viereisen Väre-rakennuksen Näyttelyyn on koottu paitsi mallistoja myös videoteoksia, monialaisessa yhteistyössä syntyneitä konsepteja ja tekstiilipainotteisia töitä kuten sisustustekstiilejä. Näytös/Näyttely25 -kokonaisuus on kiistatta yksi Suomen tärkeimmistä muotitapahtumista ja osa laajempaa Fashion in Helsinki -muotiviikkoa.

”Luovuus, näkemys ja yhteistyö ovat Näytös/Näyttely25-kokonaisuuden läpileikkaavia teemoja. Huomionarvoista on myös se, että digitaalisen maailmamme vastavoimana nähdään runsaasti käsityötä, materiaalien arvostusta ja muita hitaamman elämän arvoja”, sanoo koko tapahtuman vetäjä ja Aalto-yliopiston muodin kandidaattipääaineen vastaava Ilona Hyötyläinen.

Tapahtuman taiteellinen johtaja, muodin lehtori Elina Peltonen korostaa laaja-alaisen yhteistyön merkitystä.

”Muotinäytös Näytöksen latautunut tunnelma syntyy tänä vuonna esitystaiteen kielestä ja maailmasta. Aalto-yliopiston uuden Marsio-rakennuksen tilat toimivat kaksiosaisena näyttämönä koko Näytös/Näyttely25 -tapahtuman diptyykki-ajatuksen mukaisesti. Merkittävässä roolissa on Jenni Pystysen suunnittelemat valot. Koreografia ja musiikki on tehty yhteistyössä Aallon opiskelijoiden kanssa”, Peltonen mainitsee.

Näyttely25-kokonaisuus mahdollistaa monipuolisten, ei välttämättä päälle puettavien töiden näyttävän esillepanon. Näyttelykokonaisuudesta vastaavat muodin ja tekstiilin maisteripääaineen vetäjä, tekstiilisuunnittelun professori Maarit Salolainen ja muodin apulaisprofessori Julia Valle Noronha.

”Näyttely-kokonaisuudessa pyrimme tuomaan esille muodin ja tekstiilien maailman laajuuden ja sen lukuisat eri ulottuvuudet: kerronnallisia ominaisuuksia, materiaalien tuntua, kestävyysnäkökulmia ja tutkimuslähtöisyyttä. Teokset heijastavat myös opiskelijoiden kriittistä ajattelua. Moni työ esittää täysin uudenlaisen lähestymistavan muodin ja tekstiilien suunnitteluun, tuotantoon tai käyttöön. Taustatutkimus ja prosessi korostuvat etenkin maisteritason opinnäytteissä ja nimenomaan näyttelyformaatti mahdollistaa erinomaisesti juuri tällaisten töiden esittelyn”, he toteavat.

Youtube: Ennakkokatsaus muodin opiskelijoiden kevätnäytökseen – Näytös/Näyttely25

Laaja kumppaniverkosto mukana

Näytös/Näyttely25-tapahtuman pääyhteistyökumppani on Espoon kaupunki, jonka kokoama nuorisoraati myös palkitsee yhden mallistoista.

”Näytös/Näyttely25 avaa ainutlaatuisen näkymän ennakkoluulottamaan luovuuteen ja nuorten potentiaaliin. Meille on tärkeää, että Espoon kaupungin valinnan palkittavasta vaatemallistosta tekee espoolaisista nuorista koostuva raati”, sanoo Espoon kulttuurijohtaja Susanna Tommila.

Aalto-yliopiston ja Föreningen Konstsamfundetin välinen kumppanuus syvenee. Yhteisistä Näytös/Näyttely2026-suunnitelmista kerrotaan kesäkuun alussa.

”Konstsamfundet haluaa olla nuorten luovien ihmisten ja uusien ideoiden mahdollistaja. Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on meille luontevaa, ja me suunnittelemmekin nyt sen laajentamista tulevina vuosina”, Föreningen Konstsamfundetin toimitusjohtaja Stefan Björkman toteaa.

Näytös/Näyttely25 -tapahtuman muut yhteistyökumppanit ovat Marimekko, Fiskars, EMMA-museo, Kauppakeskus AINOA ja Bloom Agency. Suomen Tekstiili & Muoti ry sekä merkittävät yksityiset lahjoitukset ovat mahdollistaneet Näyttely25 toteutumisen.

Näytös/Näyttely25-tapahtumatiedot

Muotinäytöstä on mahdollista seurata livelähetyksenä verkossa osoitteessa aalto.fashion tai Instagram-tilillä @aalto_fashion torstaina 22.5.2025 alkaen klo 20.30.

Näyttely on avoinna 16.–31.5.2025 Otaniemen kampuksella, Väre-rakennuksen pääaulassa osoitteessa Otaniementie 14, Espoo. Vapaa pääsy.

Näyttelyn aukioloajat:

Ma-pe 10–20

La 10–17

Su suljettu

(poikkeukset: ke 21.5. klo 10–17, to 22.5. klo 10–18, ti 27.5. klo 10–17)

Taustatietoa, mallistot ja Näytös/Näyttely25 -dokumentointi julkaistaan verkkosivuilla aalto.fashion ja textiles.aalto.fi

Instagram: aalto_fashion ja aalto_textiles

Fashion in Helsinki 20.–25.5.2025

www.fashioninhelsinki.com