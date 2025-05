Kysely: Joka neljäs suomalainen värjää hiuksiaan säännöllisesti kotona – näin vältät tyyppimokat

Valtaosa (89 %) kyselytutkimukseen osallistuneista on useimmiten tai aina tyytyväinen itse tehdyn hiustenvärjäyksen lopputulemaan, vaikka puolella (49 %) on kokemusta myös epäonnistuneesta kotivärjäyksestä. Suhtautuminen epäonnistuneisiin kotivärjäyksiin on rento, sillä lähes puolet (46 %) antaa pieleen menneen värin haalistua luonnollisesti.

- Tähän vaikuttaa mahdollisesti se, että suomalaiset pitäytyvät pitkälti tutuissa väreissä – onhan suosituin hiusväri ruskea sen eri sävyissä. Vastaajista 44 prosenttia pitäytyy aina samassa värissä, jolloin myös värivalinnan kanssa vikaan menemisen riski on pienempi. Vastaajista 61 prosenttia ei ole kokeillut eikä aio kokeilla eksoottisia värejä, kuten pinkkiä, sinistä tai vihreää, kauneuden hankintapäällikkö Riina Sassi Sokokselta sanoo.

Vain alle viidesosa kotona hiuksia värjänneistä kertoo, että väri ei ole ollut toivotunlainen. Pieleen menemisen sijasta kotivärjäyksen suurimmaksi haasteeksi koetaan sen sijaan sen sotkevuus ja hankaluus.

Sassin mukaan onnistuneen hiustenvärjäyksen A ja O on huolellinen suunnittelu. On hyvä miettiä, minkälaisen lopputuloksen haluaa ja mikä sävy sopisi omaan ihonsävyyn. Sävyä kannattaa testata ensin pieneen osioon, ennen kun värjää koko hiukset. Värjäyksessä kannattaa edetä osissa, jotta väri levittyisi mahdollisimman tasaisesti. On myös hyvä muistaa, että värjäämätön hius vaatii erilaisen vaikutusajan kuin värjätty, joten mahdollinen juurikasvu on tarpeellista huomioida värin vaikutusajassa.

- Kotivärjäyksen sotkevuutta voi välttää suojaamalla hiuksia ympäröivä iho vaseliinilla sekä hartiat ja vaatteet pyyhkeellä. Halutessaan apuvälineeksi voi myös hankkia esimerkiksi värjäyssiveltimen ja -hupun, Sassi sanoo.

Kotivärjäyksen aiheuttamia vaurioita voi ehkäistä

Kotivärjäyksessä suomalaiset tarttuvat useimmiten kestoväriin, sillä yli puolet (52 %) valitsee kaupan hyllystä pysyvän värin. Kevytvärejä suosii noin kolmasosa vastaajista. Värin valinnassa painaa lopputuloksen laatu (29 %), haluttu sävy (25 %) ja värissä käytetyt ainesosat (21 %).

Neljäsosa kertoo kotivärin aiheuttaneen hiuksille vaurioita, esimerkiksi kuivumista ja haurastumista. Yleisin toive kotivärien suhteen onkin, että ne aiheuttaisivat vähemmän vaurioita hiuksille (41 %).

- Vaikka kotivärit ovat nykyään hellävaraisia, älä rasita hiustasi turhan tiheällä värjäysvälillä. Jos pysyt mieluiten samassa värissä, voit värjätä vain tyvikasvun, jolloin vältät myös värin kertymisen pituuksiin. Väräyskertojen välillä voit ylläpitää sävyä käyttämällä sävyttäviä ja korjaavia tehohoitoja. Ennen värjäystä ja värjäyskertojen välissä on hyvä käyttää laadukkaita, hiustesi kunnon mukaan valittuja hoitotuotteita, sillä terveessä hiuksessa värjäyksen lopputuloskin näyttää paremmalta, Sassi kertoo.

Hiusten annetaan harmaantua luonnollisesti

Ehdottomasti suurin syy kotona värjäämiselle on sen edullisuus kampaajalla käyntiin verrattuna. Lähes neljä viidesosaa (77 %) ilmoitti tämän syyksi värjätä hiuksia itse. Tämä ei suoraan tarkoita sitä, ettei kampaajien palveluita käytettäisi lainkaan. Avovastauksissa moni kertoi värjäävänsä kampaamokäyntien välillä juurikasvua itse.

- Avovastauksista nousi esille myös trendi, jossa hiusten halutaan antaa harmaantua luonnollisesti. Hiusten värjäämisestä luopuminen onkin ilmiönä kasvattanut suosiotaan viime vuosina, Sassi lisää.



*Kyselytutkimus toteutettiin S-ryhmän kannassa huhtikuussa 2025. Kyselyn kohderyhmänä olivat suomenkieliset ja täysi-ikäiset asiakasomistajatalouksien jäsenet. Vastaajien kokonaismäärä oli 1061. Heistä vajaa neljäsosa oli miehiä ja loput naisia.



Sokoksen tämän hetken top 5 myydyimmät hiusväribrändit satunnaisessa järjestyksessä:

L'Oréal Paris Magic Retouch

Four Reasons

Vivahde

L'Oréal Paris Casting Crème Gloss

Garnier Nutrisse