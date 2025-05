Erikoiskoulutetuille meripelastajille oma merkki

MIRG-erikoismerkki myönnetään ja sitä voivat vaatetuksessaan käyttää MIRG-meripelastusryhmään (Maritime Incident Response Group) nimetyt henkilöt. Toimintaan nimetyt pelastajat ovat saaneet alusten tulipalojen sammuttamiseen ja muihin haasteellisiin merionnettomuuksiin liittyvän koulutuksen pelastajatutkintonsa lisäksi.

MIRG-erikoismerkki julkistettiin ja ensimmäiset merkit ja kunnialaatat jaettiin Helsingin ja Varsinais-Suomen MIRG-ryhmiin nimetyille 9.5.2025.

Pelastusjohtaja Marko Rostedt Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta kiitti jakotilaisuudessa pelastuslaitosten johtoa ja Rajavartiolaitoksen Merivartioston johtoa sitoutumisesta toiminnan kehittämiseen.

”Merkki on symboli siitä, mitä MIRG edustaa: valmiutta, ammattitaitoa, sitoutumista, yhteistyötä. Yhdessä myös mietitään, miten toimintaa voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa vaikuttavasti ja turvallisuutta palvellen. Meidän on huolehdittava siitä, että yhteistyö pysyy avoimena ja sujuvana. Ja muistettava, miksi toiminta on olemassa: ihmishenkien suojelemiseksi ja pelastamiseksi”, painotti Rostedt puheessaan Erottajan pelastusasemalla.

MIRG-merkit ja MIRG-muistolaatan on suunnitellut työryhmä: Toni Fohlin, Sebastian Holm, Toni Kannikoski ja Mika Lankinen, yhdessä merkkien piirtäjän heraldikko Harri Rantasen kanssa, Suomen Palopäällystöliiton toimeksiannosta. Suomen Palopäällystöliitto vastaa MIRG-merkkien toimittamisesta MIRG-toimijatahoille.