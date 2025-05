Pirkanmaa on Suomen jätskimaakunta

Paimion R-kioskissa uusi ilme – Tervetuloa avajaisiin 11.4. 4.4.2025 10:54:23 EEST | Tiedote

Paimion R-kioski on kokenut kasvojenkohotuksen ja päivitetty näyttävästi 2020-luvulle! Uudistettu kioski tarjoaa entistä viihtyisämmät tilat sekä entistäkin paremman valikoiman asiakkailleen. Erityisesti kioskin makeis- ja ruokavalikoima on saanut kattavan päivityksen! Uudistuksen kunniaksi järjestämme avajaiset torstaina 11.4. klo 7.30 alkaen. Tarjolla on kahvia, kakkua, tuotemaistiaisia ja lapsille jaetaan ilmapalloja – tervetuloa viettämään iloista päivää kanssamme! Samalla viikolla kioskin kauppias Kalle Partanen juhlii myös omaa merkkipaaluaan – hänelle tulee täyteen 4 vuotta R-kauppiaana. Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihin ja juhlistamaan kanssamme!