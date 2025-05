Suunto lanseeraa uuden urheilukellon: Suunto Run on kuin juoksijan henkilökohtainen valmentaja

Seikkailu- ja urheilutuotteistaan tunnettu Suunto vastaa maailmanlaajuisesti kasvaneeseen juoksutrendiin ja tuo markkinoille uuden erityisesti juoksijoille suunnatun Suunto Run -urheilukellon. Se on suunniteltu tukemaan aktiivista elämäntyyliä ja motivoimaan kaikentasoisia juoksijoita. Helppokäyttöisen kellon kestävä ja ajaton muotoilu, intuitiivinen teknologia ja monipuoliset ominaisuudet tekevät siitä sopivan myös ensimmäistä urheilukelloaan etsivälle.

Suunto Run -urheilukello tulee saataville Suunnon verkkokauppaan ja valikoiduille jälleenmyyjille 3. kesäkuuta 249 euron hintaan.

Inspiraation taustalla juoksuharrastuksen suosion räjähdysmäinen kasvu

Juokseminen on nyt suositumpaa kuin koskaan aikaisemmin. Juoksutapahtumien ja -kerhojen osallistujamäärät ovat viime vuosina kasvaneet maailmanlaajuisesti, ja yhä useammat ihmiset harrastavat säännöllisesti juoksua tai hölkkää. Suosion kasvu johtuu ennen kaikkea juoksuharrastuksen helppoudesta ja sen monista hyödyistä keholle ja mielelle.

Suunto on uutuuskellon tiimoilta tehnyt yhteistyötä englantilaisen sosiologian tohtorin Neil Baxterin kanssa. Baxter on tutkinut vapaa-ajan juoksua sosiaalisena käytäntönä, ja hän selittää juoksun suosion kasvua sen kyvyllä vastata monenlaisiin inhimillisiin tarpeisiin. Tutkimuksen mukaan osa aloittaa juoksuharrastuksen saadakseen siitä terveydellisiä hyötyjä tai apua stressin lievittämiseen, toiset henkilökohtaisen saavutuksen tai luontokokemusten vuoksi. Juoksu on yksi helpoimmin lähestyttävimmistä ja mukautuvimmista liikuntamuodoista, ja sen suosion kasvuun ovat viime aikoina vaikuttaneet myös digitaalisuus, tiedon jakaminen ja älykäs urheiluteknologia.

”Vapaa-ajan juoksu sai alkunsa Yhdysvalloissa 1960- ja 1970-luvuilla, kun muutamat terveysalan ammattilaiset alkoivat suositella hölkkää liikuntamuotona. Tuolloin pitkän matkan juoksua pidettiin vielä liian äärimmäisenä ja vaarallisena kaikille muille paitsi huippu-urheilijoille. Nykyään tilanne on täysin toinen – satoja miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa pitää itseään juoksijoina. Yhteisö ja yhteydet heijastavat laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia trendejä juoksuharrastuksen ympärillä”, Baxter kertoo.

Jännittäviä ominaisuuksia monentasoisille juoksijoille

Suunto Run on kehitetty yhteistyössä kansainvälisten juoksuammattilaisten kanssa. Kello on täynnä juoksua tukevia ominaisuuksia – se toimii käytännössä kuin henkilökohtainen valmentaja. Ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa maraton-tila, “haamujuoksija” ja ratajuoksu, jotka auttavat käyttäjää säätämään vauhtiaan, simuloimaan kilpailua ja seuraamaan kehitystä. Kellossa on yhteensä 34 urheilutilaa, joten sillä voi seurata helposti myös muita lajeja, kuten pyöräilyä, joogaa tai voimaharjoittelua.

Akunkesto on yksi Suunto Runin merkittävimmistä eduista: normaalikäytössä kello kestää yhdellä latauksella jopa 12 päivää. Myös intensiivisessä harjoitustilassa kellon akku kestää pitkään, mikä tekee siitä luotettavan kumppanin myös pidemmille juoksulenkeille. Tarkka GNSS-paikannus mahdollistaa reitin analysoinnin harjoituksen jälkeen. Suunto-sovellus integroituu saumattomasti kellon kanssa ja tarjoaa syvällisempää tietoa harjoittelusta ja palautumisesta. Älyominaisuuksiin kuuluvat lisäksi myös sääpäivitykset, hälytykset ja aktiivisuuden seuranta, jotka tekevät kellosta hyödyllisen myös treenien ulkopuolella.