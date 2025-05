Tammerlammen kesäteos on Maria Stereon Dilemma

”Teokseni Dilemma käsittelee hyväntuulisella ja armollisella otteella elämäämme kuuluvaa päätöksenteon vaikeutta. Veistos on huvittavan henkilökohtainen. Koen nimittäin itseni aika ristiriitaiseksi tyypiksi, aina on joku dilemma päällä,” Maria Stereo naurahtaa.

Tampereen taidemuseo on esitellyt Hotelli Tammerin puiston Tammerlammessa veistotaidetta kesästä 2010 lähtien yhteistyössä Tampereen Infran kanssa. Kesäveistos on esillä toukokuusta syys-lokakuuhun saakka, jolloin lampi tyhjennetään talvea varten.

Kuvanveistäjä Maria Stereon (s. 1979 Rauma) ilmaisulle on ominaista koristeellinen runsaus ja kitsch-estetiikka. Hän käyttää usein kierrätettyjä ja rikottuja posliiniesineitä teostensa materiaalina. Stereo on pitänyt runsaasti yksityisnäyttelyitä, ja hänen teoksiaan kuuluu useiden taidemuseoiden ja kaupunkien kokoelmiin. Hän on myös tehnyt julkisia teoksia, joista tunnetuin lienee HAMin kokoelmiin kuuluva viisimetrinen käkikelloa muistuttava veistos Ajaton (2019) Helsingin Vallilassa. Stereo on valmistunut kuvataiteilijaksi (AMK) TAMK:n Kuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011. Maria Stereo asuu ja työskentelee Sahalahdella, Kangasalla.