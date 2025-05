Ennakkotiedote: Riina Tanskasen menestysteos Tympeät tytöt saa jatkoa kesäkuussa

Iloisesti, mutta tosissaan – oivalluksia johtajuudesta 26.3.2025 12:29:21 EET | Tiedote

Johtamistehtävissä toimivia askarruttaa alati se, mitä on hyvä johtajuus. Mikä paino on asioiden ja ihmisten johtamisella? Mikä merkitys on arvoilla? Saako olla hauskaa, vai onko parempi pysyä vakavana? Muun muassa näitä asioita pohtivat Ilmo Aronen ja Ritva Toivonen uutuuskirjassaan Oivalluksia johtajuudesta.