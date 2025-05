Aluehallitus kokoontui valtuustokauden viimeiseen seminaariinsa

Aluehallitus oli koolla torstaina 8. toukokuuta valtuustokauden viimeisessä seminaarissaan Forssassa. Seminaarissa käsiteltiin palveluverkkomuutosten toimeenpanoa, hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmää sekä toimintaympäristöanalyysia osana uuden strategian valmistelua. Lisäksi aluehallitus keskusteli asumispalveluiden uudistamisesta ja palkkaharmonisoinnista eli palkkauksen epäkohtien korjaamista.

– Seminaari tarjosi aluehallitukselle mahdollisuuden syventyä ajankohtaisiin aiheisiin ja käydä rakentavaa keskustelua hyvinvointialueen kehittämisestä. Tämä on aina yhtä tärkeää. Esitys palveluverkkomuutosten täytäntöönpanosta konkretisoi tulevaa ja päätösten vaikutuksia, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.).

Torstain seminaari oli istuvan aluehallituksen viimeinen. Huhtikuun aluevaaleissa valittu, uusi Kanta-Hämeen aluevaltuusto aloittaa toimikautensa kesäkuun alussa. Vanha valtuusto on koolla vielä 27. toukokuuta ja nykyinen aluehallitus vielä 26. toukokuuta.

Palveluverkon toimeenpano etenee suunnitellusti

Rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen esitteli palveluverkkomuutosten toimeenpanon tilannetta. Palveluverkkomuutokset ovat osa Oma Hämeen strategiaa, jonka tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus, laatu ja kustannustehokkuus.

Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat muutokset alkavat näkyä asiakkaille pääsääntöisesti vuoden 2026 alussa. Muutosten valmistelu henkilöstön kanssa on hyvässä vauhdissa. Hämeenlinnassa käynnissä on toiminto- ja rakennuskohtainen suunnitteluvaihe. Forssassa ja Riihimäellä suunnittelu käynnistyy vähän myöhemmin.

Aluehallitus oli koolla 8. toukokuuta Villaforssissa Forssassa.

Tammelassa pilotoidusta lähipalvelumallista on saatu ensimmäisiä havaintoja. Mallissa haluttiin kartoittaa tammelalaisten tarpeita lähipalveluille. Tavoitteena oli myös helpottaa hoitoon pääsyä erityisesti väestöryhmille, joilla on ollut haasteita palveluihin pääsyssä tähän asti. Alustavat havainnot Tammelasta kertovat, että moni asukas valitsi asiointipaikakseen Forssan. Aluehallitus totesi, ettei pilotin havainnoista vielä voida tehdä varsinaisia johtopäätöksiä. Pilottia jatketaan ja seurataan, ja tuloksia analysoidaan, kun niitä on saatavissa.

Asukkaille palvelumuutoksista tiedotetaan erikseen sitä mukaa, kun aikataulut täsmentyvät ja asiat tulevat ajankohtaiseksi. Palveluverkkomuutosten etenemisestä on kerrottu enemmän tässä tiedotteessa.

Rahoitusjärjestelmän näkymät

Kukkonen esitteli myös hyvinvointialueen rahoitusjärjestelmän kehitysnäkymiä. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtion rahoitukseen, jonka taso tarkistetaan säännöllisesti. Kukkonen toi esiin, että vuoden 2027 jälkeen rahoituksen taso saattaa Kanta-Hämeessä laskea. Talouden tasapainottamisohjelmien toteutumisen varmistaminen onkin keskeistä talouden hallinnassa ja syntyneiden alijäämien kattamisessa lakisääteisesti vuoden 2026 loppuun mennessä.

Toimialajohtaja Satu Ala-Kokko esitteli aluehallitukselle toimintaympäristöanalyysia, joka toimii perustana hyvinvointialueen strategiatyölle. Analyysissa on tunnistettu erilaisia toimintaympäristöön ja väestön ja sen palvelutarpeiden kehittymiseen liittyviä tekijöitä. Väestön ikääntyessä monien palveluiden tarpeen ennustetaan kasvavan.

Oma Hämeessä on käynnissä uuden strategian valmistelu, jossa henkilöstökin on vahvasti mukana. Uusi strategia laaditaan vuosille 2026–2029 ja sen perustana on ensimmäisellä valtuustokaudella hyväksytty hyvinvointialuestrategia. Aluevaltuusto antaa näkemyksensä toimintaympäristöanalyysistä strategiatyön pohjaksi kokouksessaan 27. toukokuuta. Analyysi on laadittu henkilöstön ja päättäjien osallistumista hyödyntäen, jotta eri näkökulmia on voitu hyödyntää mahdollisimman laajasti.

– Aluehallituksen käsittely ja valtuustolta tuleva evästys jäävät perinnöksi uudelle valtuustolle. Kävimme myös keskustelua kuluneesta hallitus- ja valtuustokaudesta. Kaikki tämä pohjustaa sujuvaa siirtymää uudelle strategiakaudelle, kertoo Lepola.

Aluehallitus kuuli seminaarissaan myös terveisiä toiselta hyvinvointialueelta, kun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asumispalvelujohtaja Timo Turunen esitteli heidän kokemuksiaan asumispalveluiden uudistamisesta. Länsi-Uudenmaan esityksessä korostettiin uudenlaisia tapoja johtaa palvelutuotantoa sekä kasvattaa palveluiden kustannusten läpinäkyvyyttä. Esimerkit tarjosivat näkökulmia myös Oma Hämeen toiminnan kehittämiseen.

– Oli virkistävää kuulla toisen hyvinvointialueen pohdintaa ja ajatuksia asumispalveluiden uudenlaisesta organisoinnista. Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja toiminnan kehittämisestä keskusteleminen alueiden kesken on hyödyllistä, painottaa Lepola.