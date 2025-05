Eurojackpotista 120 miljoonan euron voitto Saksaan - Suomeenkin 4,8 miljoonan potti

Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 19/2025) oikea rivi on 1, 5, 27, 36 ja 43. Tähtinumerot 5 ja 9.



Illan arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, jolla 120 miljoonan euron megavoitto matkasi Saksaan.



Suomeen osui tänään yksi 5+1 -tulos. Voittorivi on pelattu Lahdessa Sipurantien K-Marketissa. Rivinsä Sipurantien K-Marketissa pelannut asiakas voitti 4 846 236 euroa.



- Isot onnittelut Lahteen tuoreelle suomalaiselle Eurojackpot-miljonäärille! Kyseessä on viidenneksi suurin Eurojackpotin toisesta voittoluokasta Suomeen osunut potti, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.



Onnekas voittaja saa 4,8 miljoonan euron voittonsa pankkitililleen tunnistautumisen ja kolmen viikon karenssiajan jälkeen.



Toisen voittoluokan 4,8 miljoonan euron voittopotteja matkasi myös yksi Viroon, yksi Saksaan, yksi Norjaan ja yksi Slovakiaan.



Perjantaina Suomesta löytyi myös yksi 5+0 -oikein voitto. Se osui 20 osuuden valmisporukkapeliin, jossa on voittajia eri puolelta Suomea. Porukka pääsee jakamaan 188 506 euron potin.



Tiistaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 5 7 7 7 2 9 2. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Tukholma 70. Lomatonneja meni jakoon kuusi kappaletta.



Kymmenen suurinta Suomeen osunutta toisen voittoluokan (5+1 -oikein) voittoa suuruusjärjestyksessä

1. 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020

2. 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020

3. 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024

4. 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020

5. 4,8 M€ Lahti, kierros 19/2025

6. 4 M€ Hamina, kierros 40/2016

7. 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020

8. 2,9 M€ Rantasalmi, kierros 47/2019

8. 2,9 M€ Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Mäntyharju, Polvijärvi, kierros 47/2019, 5 osuuden porukka

9. 2,4 M€ Tampere, kierros 18/2022

10. 1,9 M€ Mynämäki, kierros 13/20241