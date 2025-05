SDP:n Pia Viitanen: Orposta tuli velkalaivan kapteeni!

– Mitä pääministeri Orpo ja valtiovarainministeri Purra ovat toistaneet loputtomasti koko edellisen vaalikauden? No tietenkin sitä, että velkaantuminen on lopetettava. Huutoa kuului silloisen hallituksen ”suunnattomasta velkaantumisesta”. Taisipa siinä niinkin käydä, että Orpo pääsi valtaan lupaamalla lopettaa velkaantumisen. ”Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen”, kuului kokoomuksen vaalilause, muistuttaa Viitanen.

– Nyt olemme nähneet, että tämä lupaus on ihan yhtä pitävä kuin Purran kuuluisa lupaus, jonka mukaan ”pienituloisilta leikkaaminen ei meille käy”. Nimittäin nyt Orpon–Purran hallitus velkaantuu enemmän kuin mikään hallitus Suomen historiassa! Se velkaantuu enemmän, kuin parjaamansa edellinen hallitus. On tämä aikamoinen saavutus heiltä, jotka komeasti lupasivat lopettavansa velkaantumisen, päättää Viitanen.