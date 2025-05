Taidekellari V. Hollming & Co lopettaa toimintansa 31.5.2025

Helsingissä Bulevardilla sijaitseva Taidekellari V. Hollming & Co lopettaa toimintansa 31. toukokuuta 2025. Galleria on ollut osa kaupungin kulttuurielämää jo vuodesta 1954, jolloin sen perusti Väinö Hollming. Sittemmin toimintaa on jatkanut perheen seuraavat sukupolvet.



Taidekellari tunnetaan erityisesti suomalaisen taiteen laajasta valikoimastaan, asiantuntevasta palvelustaan ja vahvasta historiastaan. Gallerian varastossa on edelleen satoja teoksia, joita myydään loppuunmyyntikampanjan aikana toukokuun ajan merkittävin alennuksin.



"On ollut suuri kunnia jatkaa isäni työtä ja palvella taiteen ystäviä näin pitkään. Nyt on aika päästää irti ja kiittää asiakkaita vuosikymmenten luottamuksesta ja tuesta", kertoo galleristi Sven Hollming.



Gallerian ovet ovat auki yleisölle vielä toukokuun loppuun asti. Loppuunmyynnin aikana asiakkaita kutsutaan tekemään taidelöytöjä ja samalla jättämään lämpimät jäähyväiset yhdelle Helsingin perinteikkäimmistä taidegallerioista.