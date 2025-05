UN Global Compact Suomi käynnistää uuden, maksuttoman vastuullisuuskoulutuksen pk-yrityksille

Pk-yritysten vastuullisuuspolku on koulutusohjelma, joka tarjoaa kattavat eväät pk-yritysten vastuullisuustyön kehittämiseen. Koulutus on avoin ja maksuton kaikille suomalaisille yli 10 henkilöä työllistäville pk-yrityksille. Ohjelma käynnistyy syyskuussa 2025 ja kestää tammikuuhun 2026. Ohjelmaa tukee ulkoministeriö.

Ohjelman tavoitteena on nostaa suomalaisten pk-yritysten vastuullisuusosaamista kansainvälisten markkinoiden edellyttämälle tasolle. Yritykset saavat kattavasti työkaluja ja tukea ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun, hyvän hallintotavan ja vastuullisuusviestinnän edistämiseen sekä lainsäädännön vaatimusten täyttämiseen. Lisäksi osallistujat pääsevät verkostoitumaan muiden yritysten kanssa ja oppimaan parhaita käytäntöjä eri toimialoilta.

”EU:n yritysvastuulainsäädäntö on murrosvaiheessa, ja samanaikaisesti valmisteilla on useita uudistuksia. Perustimme ohjelman, koska yritykset tarvitsevat nyt paitsi tietoa myös aikaa ja tilaa pohtia, miten kehittää vastuullisuustyötään strategisesti. Yhteisön tuki ja vertaistieto auttavat yrityksiä ymmärtämään, miten vastaavia haasteita on ratkottu muissa yrityksissä”, kertoo UN Global Compact Suomen Programme Manager Netta Honkanen.

Pk-yritysten vastuullisuuspaineet ovat kasvussa

Pk-yritysten paineet ja kannustimet toimia vastuullisesti kasvavat jatkuvasti. Esimerkiksi lainsäädäntö asettaa yrityksille jatkossa yhä enemmän vastuullisuusvaatimuksia. Lisääntyneet vaatimukset vyöryvät myös alihankinta- ja toimitusketjua pitkin suuremmista yrityksistä pienempiin. Kasvavien vastuullisuusvaatimusten lisäksi pk-yrityksissä saatetaan usein kamppailla myös osaamisvajeen tai rajallisten resurssien kanssa.

Vastuullisuus on kuitenkin samalla myös kilpailutekijä. Vastuullisuuteen satsaavat yritykset voivat esimerkiksi vastata paremmin nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden odotuksiin sekä rakentaa houkuttelevampaa työnantajakuvaa.

Mikä on Pk-yritysten vastuullisuuspolku?