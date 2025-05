Viikkokatsaus 19.–23.5.2025

Uutinen pe 16.5.

Miten veden kestävä ja oikeudenmukainen käyttö turvataan kriisien ajassa?

Monitieteinen GloWater-hanke kehittää ratkaisuja, joiden avulla valtiot ja yritykset voivat hallita vesiriskejään ja vahvistaa vesivastuullisuuttaan kansalaisyhteiskunnan näkökulmat huomioiden. Hanke tuottaa myös uusia näkökulmia vesivarojen kestävyyteen huomioimalla veden roolin koko maapallon tilan säätelyssä.

Tiedote ke 21.5.

Ilmoita roskahavaintosi uudessa Rosgis-verkkopalvelussa

Rosgis on Suomen ympäristökeskuksen uusi verkkopalvelu, jolla kuka tahansa voi raportoida ympäristön roskaantumisesta. Jokainen havainto tuo arvokasta tietoa tutkijoille roskaantumisen laajuudesta ja luonteesta eri puolilla Suomea. Tietojen pohjalta voidaan kohdistaa toimenpiteitä eniten roskaantuville alueille ja kehittää tehokkaampia keinoja roskien luontoon päätymisen ehkäisemiseksi.

Uutinen to 22.5.

Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä

Pääkaupunkiseudun pihojen monimuotoisuutta kartoitetaan ensi kesänä

Helsingissä, Kauniaisessa, Espoolla ja Vantaalla tutkitaan yli sadan piha-alueen kasvi- ja eläinlajistoa kesällä 2025. Lisäksi selvitetään, miten lähiympäristön luonnon monimuotoisuus näkyy asukkaiden sisätiloissa hyödyntäen DNA-pohjaisia luonnon mittauksen menetelmiä. Tavoitteena on muodostaa kuva siitä, minkälaista lajistorikkautta ja luontosuhdetta asuinalueiden piha-alueet ylläpitävät verrattuna esimerkeiksi kaupunkien puistoihin tai metsiin.

Tiedote/mediakutsu (pvm auki)

Ruoan huoltovarmuuteen ei riitä maatalouspolitiikka, vaan tarvitaan ruokapolitiikkaa

Strategisen tutkimuksen neuvoston FOOD-ohjelma (2019–2025) on merkittävästi edistänyt ruokajärjestelmä- ja ruokapolitiikka-ajattelua, ja on strateginen tietokumppani hallituksen ohjelman mukaisessa Suomen ruokastrategian valmistelussa, joka jatkuu vuoden 2025 loppuun.



Kuusivuotinen FOOD-ohjelma tuotti uutta tietoa ja ratkaisuehdotuksia siihen, miten Suomessa edetään kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää.



Ruoka on murroksessa: tervetuloa ruokajärjestelmää luotaaviin tilaisuuksiin 26.–28.5.2025

Järjestämme kolmen toisiinsa kytkeytyvän tapahtuman sarjan. Maanantaina 26.5. esittelemme FOOD-ohjelman tulokset suomenkielisessä loppuseminaarissa ja median edustajilla on tilaisuus haastatella ohjelman ja sen hankkeiden johtajia. Tilaisuudet jatkuvat ajankohtaisilla ruokaturvaan ja ruokapolitiikkaan liittyvillä kansainvälisillä konferensseilla.

Erilaiset haasteet ja kriisit ilmastonmuutoksesta geopoliittisiin jännitteisiin haastavat veden kestävää käyttöä ja hallintaa ympäri maailmaa. Suomi kytkeytyy vahvasti osaksi kokonaisuutta veden kiertokulun ja globaalien arvoketjujen kautta. Suomen ympäristökeskuksen uudessa GloWater-hankkeessa kehitetään kestävää vesiturvallisuutta edistäviä politiikkasuosituksia, ohjauskeinoja ja toimintamalleja yhdessä ministeriöiden, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Yrityksistä mukana on muun muassa S-ryhmä, joka haluaa kehittää vesivastuullisuuttaan. Syken koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti ja Itä-Suomen yliopisto, ja sitä rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Valtaosalla suomalaisista lähikauppa — katsauksen teemaosiona palvelujen saavutettavuus (uutinen 14.5. syke.fi:ssä)

Arktisen ympäristön seuranta- ja arviointiohjelma AMAP on toukokuussa julkaissut arktisen alueen ympäristökysymyksiin liittyen kolme politiikkasuositusta. Yksi suosituksista käsittelee muovisaastetta arktisella alueella. Ympäristöön päätyneen muovin määrää ja sen vaikutuksia ekosysteemissä tutkitaan mm. Sykessä. Yksi tuoreimmista Syken tutkimuksista koskee mikromuovin määrää Lapin Jäämereen laskevissa joissa. Lisätietoja tutkimuksesta saa ryhmäpäällikkö Hermanni Kaartokalliolta, p. 029 525 1247, etunimi.sukunimi@syke.fi

AMAP:n politiikkasuositukset (amap.no)



