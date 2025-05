Itäradan uusi linjausvaihtoehto: reitti kulkee Sipoon ali ja tunneliosuus pitenee

Uusi linjausvaihtoehto voisi lyhentää Itäradan pituutta useilla kilometreillä. Uusi linjausvaihtoehto kulkee tunnelissa ja pääosin Sipoon alitse. Tarkkaa tunnelin suuaukon paikkaa Sipoossa ei vielä ole määritelty. Todennäköisesti suuaukko sijoittuisi Savijärven kaakkoispuolelle. Itärata lisäsi suunnitelmiin uuden linjausvaihtoehdon, kun Lentorata muutti omaan linjaustaan huhtikuussa 2025.

”Pidempää tunnelia on harkittu tarkkaan. Tunneli on Itäradalle ratkaisu, jolla pystymme toteuttamaan radan Sipoon alueella lähes kokonaan maan alaisena. Tällöin radan vaikutukset tunnelin alueella asuville ovat mahdollisimman pienet. Päätökset tehdään perusteellisen vaikutusten arvioinnin ja vuoropuhelun kautta kaikkien yhteistyötahojen kanssa”, sanoo Itäradan suunnittelujohtaja Minna Weurlander.

Porvoon ja Sipoon alueella Itäradan linjauksessa on kaksi päävaihtoehtoa

Pohjoisessa vaihtoehdossa Itäradan pituus on noin 100 kilometriä. Eteläinen vaihtoehto lyhentää reittiä useilla kilometreillä. Tässä vaiheessa radan tarkka pituus ei ole vielä tiedossa, sillä linjausvaihtoehtoja on useita ja suunnittelu on yhä kesken.

Pohjoinen vaihtoehto

Tässä vaihtoehdossa Itärata kulkee Lentoradalta Keravan aseman kautta Backakseen.

Keravan aseman ja Backaksen välillä tarkastellaan neljää eri linjausta.

Ratatunneliosuuksien pituudet ovat noin 15–17 kilometriä*.

Tämä vaihtoehto on jo ollut pääpiirteissään mukana ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Eteläinen vaihtoehto

Tässä vaihtoehdossa Itärata kulkee Lentoradalta Nikkilän eteläpuolelta Backakseen.

Ratatunneliosuuksien pituudet ovat noin 18–20 kilometriä*.

Tämä linjaus noudattaa pääosin maakuntakaavan valmistelussa 2012 esillä ollutta vaihtoehtoa, joka tosin ohitti Nikkilän taajaman maan päällä sen eteläpuolelta. Nyt linjaus kulkee tunnelissa. Vaihtoehto on nyt lisätty ympäristövaikutusten arviointiin mukaan.

Suunnittelussa meneillään ympäristövaikutusten arviointi

Eri vaihtoehtojen kustannukset tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä syksyllä 2025. Nyt tehdyn linjausmuutoksen taustalla on Lentoradan päätös muuttaa omaa ratalinjaustaan etelämmäksi, Tuusulan ja Vantaan rajalle. Aiemmassa suunnitelmassa Itäradan ja Lentoradan oli tarkoitus liittyä toisiinsa tunnelissa Keravan lounaispuolella, nyt liityntä on eteläpuolella.

Tunneli on usein investointi- ja ylläpitokustannuksiltaan kalliimpi kuin maan pinnalla kulkeva rata. Tunneli voi silti olla kokonaisuutena järkevämpi ratkaisu, kun otetaan huomioon maankäyttö, luontoarvot ja linjauksen taloudellinen tehokkuus. Tunnelit mahdollistavat tiiviin kaupunkirakenteen ja suojelevat olemassa olevaa asutusta sekä luontoa.

Itäradalla on käynnissä ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) selostusvaihe, jonka osana arvioidaan myös tulevan linjausmuutoksen vaikutukset. Keravan aseman sisältävä vaihtoehto on edelleen mukana siten, että erkaantuminen Lentoradasta tapahtuu uudelta linjaukselta. Muita muutoksia YVAssa olleisiin linjauksiin ei ole tehty.

Ensi syksylle aiottua YVA-selostuksen nähtävillä oloa siirretään tammi–helmikuulle 2026. Muutos ei vaikuta Itäradan suunnittelun kokonaisaikatauluun, rahoituskokonaisuuteen tai EU-rahoituksen hakuun.

* Rautatietunneli on kaksoistunneli, joka koostuu kahdesta erillisestä ratatunnelista. Ratatunnelien pituudet voivat olla keskenään erilaiset.

Itäradan kaikille avoin infotilaisuus Porvoossa 4.6.

Itärata järjestää 4.6.2025 klo 17.30–19.30 Porvoon Taidetehtaalla (Läntinen Aleksanterinkatu 1) kaikille avoimen infotilaisuuden, jossa esitellään Itäradan muuttunut linjaus ja Itäradan ja Lentoradan uusi liittymiskohta, kerrotaan ympäristövaikutusten arvioinnin etenemisestä ja aikataulusta sekä suunnitteluun liittyvistä muista selvityksistä.

Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle karttojen äärellä. Tilaisuus streamataan Itäradan YouTube-kanavalle: https://youtube.com/live/qJ235RfP9zw

Lue aiempi tiedote: Lentoradan muuttunut linjaus vaikuttaa Itäradan suunnitteluun