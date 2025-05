UMO Helsinki Jazz Orchestra, Paleface ja Adele Sauros Lokkilavalla 16.7.2025

Lokkilavan iltakonsertissa ympyrä sulkeutuu, sillä UMO Helsinki Jazz Orchestra soitti historiansa ensimmäisen konsertin Pori Jazzissa 50 vuotta sitten 12.7.1975. Tuolloin orkesteri tosin tunnettiin nimellä Finnish Jazz Workshop. Sittemmin on vettä virrannut Kokemäenjoessa ja orkesterin nimikin on muuttunut moneen kertaan: ensin Uuden Musiikin Orkesteriksi ja siitä kansainvälisesti UMO Jazz Orchestraksi, ja vielä vuonna 2019 UMO Helsinki Jazz Orchestraksi.

50-vuotisjuhlakauttaan kesästä 2025 kevääseen 2026 viettävä UMO Helsinki Jazz Orchestra on ollut vuosikymmenten ajan suomalaisen jazzin huipulla. Vuosien saatossa Yrjö- sekä Emma-palkittu ja Grammy-ehdokkaanakin ollut UMO on levyttänyt yli 60 albumia ja esiintynyt niin kansainvälisten jazzin kärkinimien, kuin kotimaisten artistien kanssa. Yksi on ja pysyy: UMOn ydin on uudessa musiikissa. Juhlakaudella muistellaan menneitä ja juhlistetaan saavutuksia, ja pidetään katse tiukasti tulevaisuudessa.

UMO on synonyymi jazzin uroteoille ja taidonnäytteille. Niitä on luvassa myös tässä Pori Jazzin Lokkilavan ilmaiskonsertissa 16.7.2025, kun sanataiteilija Palefacen konstailemattoman yhteiskunnallinen rap ja spoken word kohtaavat UMOn rohkean jazzillisesti sovitetun big band -maiseman ja solistina loistavan saksofonisti Adele Sauroksen. Musiikin on sovittanut Mikko Hassinen, joka toimii myös konsertin kapellimestarina.

Ensimmäisen albuminsa vuonna 2001 julkaissut rap-artisti Paleface tunnetaan yhteiskunnallisista ja kantaaottavista sanoituksistaan – niin suomeksi kuin englanniksi – sekä rakkaudestaan jazziin. Hän on aktiivinen ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolestapuhuja, joka on tehnyt yhteistyötä monien suomalaisten ja kansainvälisten artistien kanssa.

Moninkertaisesti palkittu Adele Sauros on yksi Euroopan jazzkentän aktiivisimmista saksofonisteista, säveltäjistä ja yhtyeiden johtajista. Hänet tunnetaan kansainvälisesti mm. yhtyeistä Adele Sauros Quartet, Katu Kaiku ja JAF Trio. Vuonna 2021 hän sai Emma-palkinnon vuoden parhaasta jazz-albumista rumpali Olavi Louhivuoren kokoaman Superposition-yhtyeen kanssa.

Pori Jazz toteuttaa yhdessä Satakunnan Osuuskaupan kanssa myös Etelärannan Jazzkadun Satakunta-lavan ohjelman. Satakunta-lava on pääsymaksuton ja ikärajaton konserttipaikka, jonka ohjelma julkaistaan lähiviikkoina.