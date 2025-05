Yhtymähallitus päätti HUSin vuoden 2026 talousarvion kehysesityksestä yhtymäkokoukselle

Talousarvioesitys vuodelle 2026 ja kehyksen valmistelu

HUSin vuoden 2026 talousarviokehyslaskelman lähtökohtana on vuonna 2024 toteutuneet kehykseen kuuluvat palvelujen kustannukset, joita on korjattu vuoden 2025 alusta toteutuneiden toiminnallisten siirtojen ja asiakasmaksujen korotusten vaikutuksilla. Lisäksi on huomioitu arvioitu palvelutarpeen muutos sekä kustannustason muutokset 2024−2026.

HUSin yhtymähallitus päätti esittää 18.6.2025 kokoontuvalle yhtymäkokoukselle, että vuoden 2026 talousarviovalmistelua jatketaan 2 406 969 000 euron talousarviokehyksen pohjalta. Talousarviovalmistelussa tullaan huomioimaan mahdolliset tulevat työnjaolliset muutokset.

Tammi−maaliskuun 2025 toiminta ja talous

Yhtymähallitus käsitteli tammi−maaliskuun 2025 toimintaa ja taloutta. Tammi−maaliskuun tulos oli 33,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 18,0 miljoonaa euroa yli talousarvion (TA +15,3 miljoonaa euroa).

Pitkään hoitoa odottaneita potilaita (yli 180 vuorokautta) oli maaliskuun lopussa 5 265, mikä on 115 potilasta vähemmän kuin helmikuun lopussa.

HUS Kiinteistöpalvelut Oy:n myynti

Yhtymähallitus päätti käynnistää kiinteistöpalveluiden ulkoistuksen ja HUS Kiinteistöpalvelut Oy:n osakkeiden myynnin. Konserniin jäävä toiminta ja henkilöstö siirretään yhtiöstä HUS-yhtymään ennen osakkeiden myyntiä. Ulkoistettavan henkilöstön määrä on noin 170 henkilöä.

Yhtymähallitus päätti 17.6.2024, että HUS Kiinteistöt Oy:n toiminnot jaetaan vuoden 2025 alusta neljään osakeyhtiöön, joista yksi on HUS Kiinteistöpalvelut Oy.

HUSin vuoden 2025 talousarvioon sisältyy 10 miljoonan euron omaisuuden myyntitavoite.

Psykiatrian tiekartta 2025–2040

Yhtymähallitus käsitteli myös HUSin palveluverkkotyöhän kuuluvaa psykiatrian tiekarttaa vuosille 2025–2040. Tiekartan tavoitteena on muodostaa yhteinen ja ajantasainen näkemys HUSin psykiatrian nykytilasta, keskeisistä ilmiöistä ja kehittämistarpeista. Tiekartassa esitettyjen linjausten ja toimenpiteiden avulla on tarkoitus parantaa kustannustehokkuutta, vastata kasvavaan palvelutarpeeseen ja turvata laadukkaat palvelut.

Tiekartta on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Yhtymähallitus päätti, että HUSin psykiatrian tiekarttaan pyydetään vielä lausunnot Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta, ja sen varsinainen käsittely on yhtymähallituksen kokouksessa 16.6.2025.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 12.5.2025. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 16.6.2025.





Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

