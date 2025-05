Vuosi toimintaa takana: Laukaan ja Saarijärven kärkiyksiköt nopeuttaneet avunsaantia

Kärkiyksikkö on kahden pelastajan miehittämä pelastusyksikkö, joka toimii ympärivuorokautisesti välittömässä lähtövalmiudessa. Laukaassa ja Saarijärvellä paloasemien ympärivuorokautinen päivystys aloitettiin viime vuoden toukokuussa.

– Kuluneen vuoden aikana välitön lähtövalmius on nopeuttanut tehtävälle lähtöä: pelastusyksikön lähtöaika on nopeutunut ilta- ja yöaikaan jopa 10–15 minuuttia, palomestari Eero Moilanen kertoo.

Kahden pelastajan sammutusyksikkö kykenee aloittamaan pelastustehtävän ja suorittamaan nopeita, henkeä pelastavia toimenpiteitä. Esimerkiksi viime maaliskuussa laukaalaisessa minkkitarhassa syttyi tulipalo ja paikalla kohteessa oli ensimmäisenä kärkiyksikkö. Henkilöstö pystyi nopeasti antamaan lisätiedot tuleville yksiköille, aloittamaan sammutustyöt kriittisimmästä kohtaa palavaa rakennusta ja estämään palon leviämisen viereisiin rakennuksiin. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä palo levinnyt muihin rakennuksiin.

Yhteistyötä sopimuspalokuntalaisten kanssa

Toimintamalli perustuu ammattipelastajien ja sopimuspalokuntalaisten tiiviiseen yhteistyöhön, sillä kärkiyksikön lisäksi tehtäville lähtee yleensä toinen pelastusyksikkö sopimuspalokunnasta tai toiselta päätoimiselta paloasemalta. Lisäksi työvuoron ja sopimuspalokunnan yhteiset harjoitukset lisäävät niin ammattipelastajien kuin sopimuspalokuntalaisten osaamista.

– Olemme sopimushenkilöstölle tuki ja myös he ovat kokeneet yhteistyön toimivana, ylipalomies Vesa Mäkelä Saarijärven kärkiyksiköstä tiivistää.

– Sopimushenkilöstön koulutus koetaan myös mielekkäänä ja se haastaa harjoitusten vetäjät suunnittelemaan ja toteuttamaan viikkoharjoituksia. Samalla se kasvattaa myös omaa osaamista, toteaa palomies Mika Sundman Laukaan kärkiyksiköstä.

Käytännön työ lähtenyt käyntiin hyvin

Siirtyminen 24 tunnin vuorotyöhön on ollut hyvin pidetty muutos. Kärkiyksiköiden henkilöstö toimii osana pelastuslaitoksen 24-tuntisten työvuorojen henkilöstöä, mikä on purkanut eri henkilöstöryhmien välisiä raja-aitoja. Samassa työajassa toimiminen on mahdollistanut yhteisiä koulutuksia ja toimintatapojen jakamista paloasemien välillä.

Ympärivuorokautisten paloasemien toiminnan jatkuminen ja kehittäminen nähdään perusteltuna ja hyödyllisenä sekä Saarijärvellä että Laukaassa.

– Kärkiyksiköiden rooli osana alueellista pelastuspalvelua näyttää vakiintuvan. Niin Laukaassa kuin Saarijärvellä toimintamalli on parantanut palvelutasoa omilla alueillaan ja saaneet osaltaan myönteistä palautetta, Moilanen summaa.

Aikaisemmin Saarijärvellä ja Laukaassa toimi päiväpaloasema, jossa pelastajat olivat paikalla arkisin päiväsaikaan. Muina aikoina alueen pelastustehtävistä vastasi sopimuspalokunta. Laukaassa kärkiyksikkö korvasi myös monitoimiyksikön (ensihoitoyksikön, joka on varusteltu osittaisella pelastusyksikön kalustolla). Kärkiyksikön aloittaessa Laukaaseen sijoitettiin myös ensihoitoyksikkö vastaamaan ensihoidon palvelutarpeeseen.