CERTEGO ostaa Hålogaland Lås & Sikkerhet AS:n

CERTEGO jatkaa kasvuaan Norjan markkinoilla ostamalla Hålogaland Lås & Sikkerhet AS:n (HLS) Narvikista.

Tämän strategisen investoinnin myötä CERTEGO vahvistaa läsnäoloaan Nordlandin ja Tromssan maakunnissa ja edistää tavoitettaan nousta Pohjois-Norjan johtavaksi turvallisuusratkaisujen toimittajaksi.

"On suuri ilo toivottaa uudet kollegamme pohjoisessa tervetulleiksi. Hålogaland Lås & Sikkerhetilla on vahva maine markkinoilla, ja olen erittäin vaikuttunut heidän ammattitaidostaan ja tehokkuudestaan. Yhdistämällä voimamme vahvistamme paikallista läsnäoloamme entisestään alueella, jolla on suurta kasvupotentiaalia. Odotamme innolla, että voimme tarjota asiakkaillemme entistä parempaa palvelua ja ratkaisuja”, sanoo Rolf Gunnar Reisænen, CERTEGO Norjan toimitusjohtaja.