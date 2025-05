Lennä yhdessä kummin kanssa – Kummipäivä täynnä hauskaa tekemistä lapsille ja kummeille

– Kummius on spesiaalia ja vaalittavaa. On hienoa, että sille on oma juhlapäivänsä, neljän lapsen kummi Mimosa Lankinen iloitsee.

Kummipäivänä on mahdollisuus viettää kiireetöntä aikaa kummilapsen kanssa ja vahvistaa yhteistä suhdetta. Valtakunnallista Kummipäivää vietetään aina kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. Päivää koordinoi Lasten ja nuorten keskus yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Mimosa Lankinen aikoo osallistua toimintapäivään ainakin yhden pääkaupunkiseudulla asuvan kummilapsensa kanssa.

– Kiva, että järjestetään tapahtumia, joihin voi mennä matalalla kynnyksellä yhdessä kummilapsen kanssa. Nyt on mistä valita, eikä tarvitse itse keksiä.

Lankiselle kummius on viesti luottamuksesta.

– Arvostan, että minut on pyydetty kummiksi ja saan olla yksi turvallinen aikuinen lapsen elämässä. Minulla ei ole lapsia, joten siksikin tämä on itselleni tärkeä tehtävä.

Kummipäivänä tarjouksia ja ilmaisia lastentapahtumia ympäri pääkaupunkiseutua



Pääkaupunkiseudulla järjestetään Kummipäivänä yhteensä 17 tapahtumaa, joista osa on maksuttomia. Monissa vierailukohteissa on myös Kummipäivän tarjouksia, joissa lapsi tai kummi saa toistensa seurassa edullisemman tai ilmaisen sisäänpääsyn.

Tämän kevään uutuuksia tapahtumakattauksessa ovat Kauppakeskus Redin kohteet, joissa voi hohtogolfata tai leikkiä lasersotaa. Kummit pääsevät kummilapsen seurassa ilmaiseksi myös Korkeen seikkailupuistoihin. Mikäli toiveissa on viettää aikaa jo täysi-ikäisen kummilapsen kanssa, niin Kallion kirkon torniin pääsee kipuamaan kaksi yhden hinnalla.

Vantaalla kummit ja kummilapset voivat puolestaan kokeilla lentosimulaattoria Suomen ilmailumuseossa sekä leikkiä Katrinebergin ja Håkansbölen kartanolla. Espoossa kaikenikäiset kummilapset tutustuvat ilmaiseksi Luontokeskus Haltian näyttelyihin, pihalla on mahdollisuus grillailla ja lähteä luontopyhiinvaellukselle. Myös kirkoilla ja kappeleilla on seurakuntien järjestämiä lastentapahtumia ja perheelle sopivia jumalanpalveluksia. Helsingin Agricolan kirkon Tuomasmessussa saarnaa kummilapsi yhdessä kummitätinsä Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilän kanssa.

Kummipäivän valtakunnallisina yhteistyökumppaneita toimivat Luontoliitto, Suomen Partiolaiset, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Powerpark ja Särkänniemi.

Kummipäivän 1.6. tapahtumat pääkaupunkiseudulla



Kaikki pääkaupunkiseudun tapahtumat ja lisätiedot: Kummipäivän verkkosivuilta.

Yleistä Kummipäivästä: Kumminkaa.fi.

Espoossa:

Seikkailupuisto Huippu

Koe yhdessä kummilapsen kanssa pomppuisat verkot, jotka kulkevat 10 metrin korkeudessa. Leppävaaran Seikkailupuisto Huipussa on tarjolla kaikille ilmainen verkkoseikkailu. Alle 5-vuotiaan lapsen mukana tulee olla aikuinen verkoilla. Huippu on avoinna klo 10–18. Os. Vanha Maantie 15. Järj. Seikkailupuisto Huippu ja Leppävaaran seurakunta

Luontokeskus Haltia

Suomen luontokeskus Haltia tarjoaa kaikenikäisille kummilapsille ilmaisen sisäänpääsyyn näyttelyihin. Klo 11–16 sisätiloissa askartelupiste ja ilmapallojen jakoa. Mahdollisuus myös grillata omia eväitä alapihan kodassa sekä tehdä Pieni luontopyhiinvaellus upeassa Nuuksion luonnossa. Haltia on avoinna klo 10–18.

Kummipäivä Tapiolan kirkolla ja Villa Elfvikissä

Vietä kummin kanssa vaikka koko päivä! Tapiolan kirkolla klo 10 messu, klo 11.15 brunssi kummeille ja kummilapsille, klo 12.30 siirtyminen Villa Elfvikiin, klo 13.30 ohjattua ohjelmaa Elfvikissä ja klo 14.30 vapaata kiertelyä klo 16 asti. Brunssille ja Elfvikin ohjelmaosuuteen ilmoittatuminen viim. 18.5.

Kummipäivä Lippulaivan kirjastossa

Tule pyörittämään onnenpyörää ja nauttimaan mehua ja kahvia klo 12–14 Lippulaivan kirjastoon, 3. krs. Hyvällä säällä olemme kirjaston sisäpihalla.

Kummipäivän perhemessu ja tapahtuma Olarin kirkolla

Riemukas musiikintäyteinen perhemessu ja puuhaa lapsiperheille ja kummeille Olarin kirkolla klo 16–18! Messun jälkeen tarjolla simppeliä päivällistä pikkurahalla kahdellesadalle ensimmäiselle ja hauskoja toimintapisteitä pihapiirissä. Kovalla sateella sisäohjelmaa.

Vantaalla:

Elokuvateatteri Bio Grand Tikkurila

Leffaliput 10 eur ja popparit -20 %.

Helsingin pitäjän kotiseutumuseo

Kummipäivä kotiseutumuseossa! Jaossa kivoja materiaaleja kummeille ja kummilapsille. Vapaa pääsy, avoinna klo 12–14.

Håkansbölen kartano

Kesäistä askartelua ja leikkimistä Lastenkulttuurikeskus Pyykkituvalla klo 10–14. Museoaitat klo 11–16, mukana mobiilipelejä. Vapaa pääsy. Kahvila-ravintola Håkansin ihanat herkut –20 % hintaan, avoinna klo 11–17.

Ilmailumuseo

Kaksi yhden hinnalla -sisäänpääsy. Kokeile lentosimulaattoria ja osallistu Siivekäs suunnistus -tehtävään, jonka ratkaistuasi voit voittaa 25 euron lahjakortin. Avoinna klo 10–17.

Katrinebergin kartano

Aasilla ratsastusta, laidunvierailu, keppihevosrata, kasvomaalausta, metsäjoogaa, istutusta, grillailua, seurustelua ja kesägalleriaan tutustumista. Vapaa pääsy, avoinna klo 11–15.

Helsingissä:

Korkeen seikkailupuistot ja Kauppakeskus Redin kohteet

Kaikissa alla olevissa kohteissa tarjous: Kummi ilmaiseksi kummilapsen kanssa! Tarjous on voimassa 1.6. paikan päällä lipun ostettaessa. Liput voi varata etukäteen. Valitse maksutavaksi 'maksu paikan päällä', jolloin alennuksen saa kassalta. Seikkailupuisto Korkee Paloheinä ja Mustikkamaa sekä Kauppakeskus Redin kohteet: Irti Maasta, Laserareena, Hohtogolg Redi ja Pomppulinnapark.

Lekholmenin leirisaari

Kaksikielistä ohjelmaa, suomi-ruotsi. Lekholmenin saaressa voit kummilapsen kanssa ajella veneellä, nauttia jäätelöt, grillata, uida ja rakennella hiekkalinnoja. Vuorovene kulkee Kalasatamasta Laajasalon kautta Lekholmeniin.

Musiikkipyhäkoulu

klo 10–11 Pitäjänmäen kirkolla.

(K-18) Kallionkirkon torni

Nyt on tekemistä myös aikuisille kummilapsille. Kiivetkää kummin kanssa yhdessä Kallion kirkon torniin ja häikäistykää maisemista. Kummipäivänä Kallion kirkon torniin pääsee kaksi yhden hinnalla. Lipun hinta on 12 euroa. Vierailu edellyttää 18 vuoden ikää. Torniin pääsee jonottamalla. Lipunmyynti tapahtuu kirkon kahvilassa, joka sijaitsee tornin juurella. Tutustuthan turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen saapumistasi: tornivierailun turvallisuusohjeet.

Tuomasmessu

klo 18 Mikael Agricolan kirkko. Messussa saarnaa yhdessä kummilapsensa kanssa Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.