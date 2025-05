Elottomasta elämää – kesäkuussa Kulttuurikulmassa Tuomo K. Rouhiaisen digitaidetta

Oululaisveljesten tietokirja täynnä sykähdyttäviä hyvän mielen luontokokemuksia 13.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Matti Alasaarelan ja Erkki Alasaarelan tietokirja Sata tarinaa luonnosta on julkaistu Aviadorin kustantamana. Kirjoittajat ovat olleet luontoharrastajia lapsuudesta saakka. Luonnon eliöiden ja ilmiöiden jatkuva tarkkailu on synnyttänyt runsaasti kokemustarinoita, joista mieleenpainuvimmat on koottu tähän kirjaan. Tarinoissa korostuvat luonnon aiheuttamat tunne-elämykset sekä eläinten inhimillisyys ja älykkyys. Näiden lisäksi tarinoissa kuvataan dramaattisia ja hellyttäviä tapahtumia luonnossa. Kirjan tärkeä viesti on, että eläimilläkin on tunteet. Eläinten käyttäytymistä taustoitetaan tutkimustiedon avulla. Elämyksiä vahvistavat upeat valokuvat. Herkät luontokuvaukset ja hyväntahtoinen huumori tuovat hyvää mieltä, iloa ja empatiaa kaikenikäisille. Matti Alasaarela on oululainen arkkitehti ja tietokirjailija, joka on aloittanut lintujen kuvaamisen jo silloin, kun värivalokuvaus oli vielä liian kallista harrastajan kukkarolle. Näitä mustavalkoisia kuvia julkaistiin useissa aikakaus- ja s