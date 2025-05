Historiallinen Lagmansgårdenin koulukodin alue myynnissä Pedersöressä

Myytävä kokonaisuus sisältää 11 rakennusta sekä pelto- ja vesialueita. Kohde on toiminut koulukotina vuodesta 1902 lähtien ja alueen vanhin säilynyt rakennus on vuodelta 1778. Koulukodin ympäristö muodostuu laajoista hieman kumpuilevista viljelysalueista sekä pienehköistä metsämaista ja on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY).

"Lagmansgården tarjoaa poikkeukselliset puitteet uudenlaiseen käyttöön – alueen mittakaava ja rakennusten kirjo mahdollistavat kehittämisen moniin tarkoituksiin, historiallista arvoa kunnioittaen. Potentiaalia on niin asumiseen kuin erilaisiin palveluihinkin," Ella Sperling, myyntipäällikkö, Senaatti-kiinteistöt.

Lagmansgårdenin alueella on rikas ja monivaiheinen historia, joka ulottuu 1700-luvulle, jolloin vanhin rakennus, laamannintalo, valmistui laamannin virkataloksi. 1900-luvun alussa alueesta tuli suojelukasvatuslaitos, minkä myötä sinne rakennettiin useita uusia rakennuksia, kuten koulu, kanslia ja asuntola, arkkitehti A. W. Stenforsin suunnittelemana. Nykyinen päärakennus valmistui vuonna 1938, ja rakennuskantaa on sen jälkeen päivitetty muun muassa 1980-luvun peruskorjauksilla ja 1990-luvun lisärakennuksilla.

Lagmansgårdenin uusi koulukoti valmistui tammikuussa 2025

Lagmansgårdenin koulukodin uudet tilat valmistuivat Pietarsaaren Pirilössä tammikuussa. Koulukoti tarjoaa vaativaa sijaishuoltoa ja erityisopetusta tarvitseville lapsille turvallisen ja kodinomaisen ympäristön kuntoutukseen – ja on samalla konsernin tähän mennessä vähähiilisin rakennushanke.

Rakennuskokonaisuus koostuu kolmesta puurakenteisesta uudisrakennuksesta, joiden yhteispinta-ala on noin 3 000 neliömetriä. Tilat rakennettiin koulukotikonseptin mukaan ja sisältävät majoitusta, oppimistiloja sekä harrastus- ja vapaa-ajantilat. Lisäksi alueelle on rakennettu huolto- ja autokatos sekä viihtyisät ulkoalueet. Suunnittelussa painotettiin kodinomaisuutta, turvallisuutta ja terapeuttisuutta lasten tarpeet huomioiden.