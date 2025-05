Helsingin seudun uuden kaupunkipyöräpalvelun toimittajakumppanin valinta etenee

Tavoitteena on, että puitesopimuksessa mukana olevat kunnat voivat keväällä 2026 ottaa käyttöön uuden kaupunkipyöräpalvelun, joka on useassa seudun kunnassa toimiva yhtenäinen, helppokäyttöinen ja käyttäjälle edullinen kaupunkipyöräpalvelu. Uuden kaupunkipyöräpalvelun puitesopimuksen kilpailutus käynnistettiin vuonna 2024. Toimittajakumppaniksi valittiin KaupunkiPyörä Vantaa Oy, joka toimii myös nykyisten Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkipyöräjärjestelmien palveluntuottajana.

Päätös kilpailutuksen voittajasta tehtiin Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksessa 23.huhtikuuta. Hankintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen. Hankintayksikkö perehtyy seuraavaksi tarkemmin valituksen sisältöön ja arvioi etenemisvaihtoehtoja.

Puitesopimus tuo joustavuutta

Puitesopimusjärjestelymalli mahdollistaa palvelun joustavan kehittämisen ja erilaisten optioiden käyttöönottamisen sopimuskauden aikana. Kaikkiin kilpailutukseen osallistuneilta tarjoajilta edellytettiin muun muassa sitä, että sopimuksen puitteissa kuntien olisi mahdollisuus hankkia mekaanisia pyöriä, sähköpyöriä tai molempia.

Jokainen kunta tekee erikseen itsenäisen päätöksen kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotosta, eikä mikään kunta ole kilpailutusvaiheessa sitoutunut tilaamaan kaupunkipyöräjärjestelmää. Puitesopimuskausi on neljä vuotta, jonka aikana kunnan on päätettävä palvelun tilaamisesta omalle alueelleen. Puitesopimuksen perusteella tehtävien kuntakohtaisten kaupunkipyöräsopimusten sopimuskausi on enintään kymmenen vuotta sisältäen mahdolliset optiovuodet. Puitesopimuskilpailutuksessa mukana olevat kunnat ovat: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Sipoo, Siuntio ja Vantaa.

Uudistusta on tehty yhdessä käyttäjien kanssa

Palvelutoimittajan valintaan vaikuttivat hinnan lisäksi käyttäjien arviot. Osana hankintaprosessia on järjestetty testaustilaisuuksia, joissa HSL-alueen asukkaat ja pyöräalan ammattilaiset pääsivät kokeilemaan ja arvioimaan kilpailutuksessa mukana olevia pyöriä. Asukastestaajat rekrytoitiin HSL:n kanavien kautta, ja testaajia oli yhteensä 37. Käyttäjätestaukset ovat osa hankinnan laatuarviointia ja testaajien pyörille antamat arviot vaikuttivat pyörien valintaan.

Puitesopimuksen hankinnan valmistelussa on hyödynnetty pääkaupunkiseudun nykyisten kaupunkipyöräpalvelujen vuosittain tehtyjen asiakaskyselyiden tuloksia ja vuosien varrella kertyneitä palautteita. Kaupunkilaiset ovat myös päässeet kertomaan näkemyksensä muun muassa kaupunkipyöräasemasijaintien suunnitteluun liittyen.

Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun hankinnan valmistelua ja tarvittavien selvitysten laatimista on tehty yhteistyössä seudun kuntien ja HSL:n kesken. Kaupunkiliikenne Oy on vastannut hankinnan valmistelun koordinoimisesta ja yhteishankinnan kilpailuttamisesta yhteistyössä muiden osapuolten kanssa.