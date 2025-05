Rail Baltica -ratatyömaalla hyödynnetään suomalaista 3D-koneohjausjärjestelmää

Syyskuussa 2024 Verston Eesti OÜ, Verston Groupin tytäryhtio Virossa ja Euroopan johtava kestävän infrastruktuurin rakennus- ja kunnossapitoalan toimija, voitti neljännen tarjouskilpailun Rail Baltican osuudesta – tällä kertaa Soodevanhen ja Kangrun välisestä reitistä Raahen kunnassa. Voittava tarjous oli yhteinen insinööritoimisto Järelpinge Inseneribüroo OÜ:n kanssa.

Rataosuus on rakentamisen kannalta yksi ainutlaatuisimmista osuuksista – ainoa, jolla juna kulkee 55-75 metriä leveässä kaivannossa ja jopa 10 metriä maanpinnan alapuolella yhteensä viiden kilometrin matkan. Kaivanto muistuttaa Lasnamäen kanavaa, ja radan molemmin puolin kohoavat luonnon kalkkikiviseinämät. Rata kulkee myös Põrguväljan tien alitse, jonne Verston rakensi jo marraskuussa tekniset järjestelmät ja maasillan.

Kyseisen Rail Baltica -rataosuuden toteuttaminen edellyttää erittäin tiivistä yhteistyötä kaikkien hankkeen osapuolten välillä.

Nykyaikainen tapa toimia infrastruktuurihankkeessa on avoin rakennustietomallinnus (openBIM). Se sisältää avoimet standardit ja työnkulun, jonka avulla luodaan ja hallinnoidaan kaikkia rakennushankkeeseen liittyviä tietoja.

Täysin digitalisoidussa mallipohjaisessa rakentamisessa työtä voivat tehdä yhdessä reaaliaikaisesti infrasuunnittelija, työkoneenkuljettaja, työmaapäällikkö ja projektinjohto. Tämä edellyttää openBIM:n, 3D-koneohjausjärjestelmän ja pilvipalvelun käyttöä.

”BIM-mallien käyttäminen laajamittaisissa infrastruktuurihankkeissa on välttämätöntä tietojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi, työnkulkujen optimoimiseksi ja sidosryhmien välisen yhteistyön tehostamiseksi. Laadukkaat tiedot, jotka jaetaan suunnittelusta rakentamiseen – jopa jokaista työmaalla olevaa konetta myöten – avaavat uusia mahdollisuuksia alalla. 3D-tietojen ja nykyaikaisten tekniikoiden avulla voimme helposti validoida rakennetut työt, mikä parantaa merkittävästi suunnittelun ja toteutuksen tarkkuutta", kertoo Miina Karafin, Head of Digitalization, Verston Eesti OÜ.

Novatronin 3D-koneohjausjärjestelmä mahdollistaa suurten taustapiirustusten käytön

Novatron Oy:n paikallinen jälleenmyyjä Infratugi OÜ:n toimitusjohtaja Tõnis Vään on tyytyväinen voidessaan tarjota luotettavia pohjoismaisia digitaalisia maarakennusratkaisuja Viron markkinoilla.

”Olen edustanut Novatronin Xsite-koneohjausjärjestelmiä Virossa vuodesta 2021 lähtien. Tällä hetkellä meillä on kymmeniä järjestelmiä töissä ympäri maata, suurista infrarakennustyömaista tavallisimpiin maaseudun työmaihin”, Vään kertoo.

”Xsite-koneohjausohjelmisto mahdollistaa suurten taustapiirustusten käytön. Tämä on tärkeää, kun on tarpeen saada parempi yleiskuva kohteesta. Jos operaattorin on käytettävä aktiivisia viivoja, pisteitä ja kohteita, on viisasta käyttää hyvin yksityiskohtaisia piirustuksia”, Vään sanoo.

”Koneen käyttäjä haluaa tyypillisesti suhteellisen pienen näytön, jossa on mahdollisimman paljon tietoa. Tämä tarkoittaa, että koneenohjausjärjestelmään ladattujen piirustusten ja mallien on oltava ”puhtaita” ja mahdollisimman helppolukuisia. Novatronin Xsite tarjoaa juuri tämän”, Vään jatkaa.

”Palautteen mukaan Xsite-ohjelmisto on yhteensopiva alan yleisimpien tiedostomuotojen kanssa. Mitään erityisiä formaatteja ei tarvitse käyttää, ja tämä säästää paljon aikaa ja vaivaa”, Vään sanoo.

Pilvipalvelun käyttö tehostaa työskentelyä

Xsite-järjestelmä tukee myös erilaisia Autodesk-ohjelmistoja ja pilvipalveluita, kuten Xsite MANAGE -pilvipalvelua ja Infrakitia.

”Mielestäni yksi infrastruktuurin tärkeimmistä kehityssuunnista on pilvipalveluiden käyttö”, Vään sanoo.

”Ei ole tehokasta käyttää työmailla USB-tikkuja projektien lataamiseen koneiden 3D-järjestelmiin, varsinkin jos kyse on suurista työmaista, joissa on paljon koneita ja pitkät välimatkat."

”Xsiten avulla koneen kuljettaja voi keskittyä täysinpainoisesti työhönsä”, Vään jatkaa.

”Nykyaikaisia digitaalisia työkaluja käytettäessä työ sujuu nopeammin ja kestävämmin. Tämä on erittäin tärkeää sekä pienille että suurille infrastruktuurin rakentajille”, Vään toteaa.

