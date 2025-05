Koe ennakkoon: Uusi, ainutlaatuinen pysyvä näyttely Aalloista ja suomalaisuudesta avautuu Finlandia-taloon kesäkuussa

KUTSU MEDIATILAISUUTEEN MAANANTAINA 2.6.2025



Tervetuloa tutustumaan ensimmäisten joukossa uuteen Finlandia-näyttelyyn, jossa suomalainen luovuus, historia, arkkitehtuuri ja ihmiset sen takana kohtaavat ennennäkemättömällä tavalla! Finlandia-näyttely on Finlandia-talossa sijaitseva uusi perusnäyttely suomalaisuudesta sekä Alvar, Aino ja Elissa Aallon perinnöstä ja elämäntyöstä. Näyttely aukeaa yleisölle keskiviikkona 4. kesäkuuta 2025.



Tarinakeskeinen ja elämyksellinen Finlandia-näyttely kertoo innostavasti, avartavasti ja tunteita herättävästi suomalaisuudesta, luovuudesta ja ihmisyydestä niin Aaltojen elämän ja teosten, Suomen historian tapahtumien kuin suomalaisen luonto- ja metsäsuhteenkin kautta. Finlandia-talo näyttelyn kotina on myös hyvin merkityksellinen: Alvar Aalto on suunnitellut pääteoksensa itsenäisen Suomen symboliksi ja estradiksi, mille lupaamme näyttelyn luovan aivan uutta syvyyttä. Näyttelykokonaisuuden on suunnitellut näyttelyarkkitehti Taina Väisänen, ja sen käsikirjoituksesta on vastannut filosofian tohtori ja kirjailija-käsikirjoittaja Kirsti Manninen. Näyttelyn on tuottanut Finlandia-talo.



Finlandia-näyttely on viimeinen osa uudistetun Finlandia-talon palkittua palvelukokonaisuutta, johon sisältyvät myös ravintola, viinikahvila, design-kauppa ja majoitushuoneistot. Se tarjoaa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden päästä päivittäin ajan kanssa tutustumaan Aaltojen ja Suomen tarinaan Helsingissä. Kyseessä ei ole siis vain näyttely, vaan kaupungin uusi kiinnostavin matkakohde.

Mediatilaisuudessa pääsette kokemaan ennakkoon näyttelyn ensimmäisten joukossa, tapaamaan sen tekijät ja kuulemaan tarinat näyttelyn taustalla.



Mediatilaisuuden päivämäärä ja aika:

maanantai, 2.6.2025 kello 10.00

Paikka:

Finlandia Cafe&Wine, Finlandia-talo

Mannerheimintie 13 E, 00100 Helsinki



Sisäänkäynti:

Finlandia Cafe&Wine ovet (Finlandia-talon pohjoispääty)

Mannerheimintien puolen pääovet (M4)

Karamzininranta 4 (K4-ovet)





Pysäköinti: Aimo Park Finlandia





OHJELMA



10.00 Aamiainen



10.15 Finlandia-näyttely viimeistelee uuden Finlandian

Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen kertoo näyttelyn merkityksestä Finlandia-talolle sekä sen roolista osana uutta Finlandiaa. Hän kertoo myös, miten koko Finlandia-talon uudistettu palveluvalikoima puolestaan laajentaa näyttelyn elämyksellisyyttä ja tarinaa.

10.30 Aaltojen elämästä kansalliseksi kertomukseksi

Finlandia Experience -projektipäällikkö Annikka Alanko haastattelee avainhenkilöitä näyttelyn takana sen suunnittelusta, rakentamisesta ja sisällöstä sekä merkityksestä Aaltojen perheelle. Keskustelussa mukana ovat filosofian tohtori, käsikirjoittaja, kirjailija ja tutkija Kirsti Manninen, näyttelyarkkitehti Taina Väisänen (TAKT Oy) sekä kirjailija Heikki Aalto-Alanen.

11.00 Alvar Aalto on ajankohtaisempi kuin koskaan

Alvar Aalto -säätiön museonjohtaja sekä Finlandia-talon Advisory boardin jäsen Jukka Savolainen kertoo, miten Alvar Aalto on nykyajan epävarmuuden haasteiden ja polarisaation keskellä merkityksellisempi kuin koskaan.

11.10 Kierros näyttelytilassa

12.00 Mahdolliset haastattelut



Pyydämme paikalle tulevan median ilmoittautumista ennakkoon ja tietoa haastattelupyynnöistä viimeistään 28.5.2025 mennessä osoitteeseen: finlandia@korner.fi.



Tervetuloa!





Ystävällisin terveisin



Annikka Alanko

Projektipäällikkö, Finlandia Experience

040 687 2236

annikka.alanko@finlandiatalo.fi

Johanna Tolonen

Toimitusjohtaja

040 551 3168

johanna.tolonen@finlandiatalo.fi



Lisätietoja:

Viestintätoimisto Korner

finlandia@korner.fi

Nina Jakonen / +358 40 5115 439