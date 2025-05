Arkkitehdit valmistautuvat lakkoon ensimmäistä kertaa

– Tilanne on ennenkuulumaton. Arkkitehdit tekevät erittäin vastuullista korkean osaamisen asiantuntijatyötä ja ovat lisäksi tottuneet venymään ilman ylityökorvauksia iltaisin ja viikonloppuisin. Nyt on heidänkin mittansa tullut täyteen, sanoo YTN:n sopimusalavastaava Jussi Nousiainen.

Arkkitehtien työriidassa on kyse rahasta. Työantajaosapuolien, eli Arkkitehtitoimistojen liiton ja Palvelutyöantajat Paltan mielestä yksityisellä sektorilla työskentelevien arkkitehtien pitäisi tyytyä selvästi yleistä linjaa heikompiin palkankorotuksiin.

Arkkitehtien palkat ovat jo nyt jääneet jälkeen muista suunnittelu- ja teknisistä aloista, erityisesti verrattuna diplomi-insinööreihin. Arkkitehtitoimistojen heikko taloustilanne johtuu erityisesti yksityisen asuntorakentamisen heikosta suhdanteesta. Rakennusalalla kaikki muut työntekijäryhmät ovat kuitenkin palkankorotuksensa sopineet.

– Arkkitehdit eivät hyväksy sitä, miksi heidän pitäisi ainoana ammattiryhmänä halpuuttaa oma työnsä. Arkkitehdit ovat jo nyt parin viime vuoden aikana kärsineet laajoista lomautuksista ja nyt pitäisi vielä luopua sopimuskorotuksistakin. Tilanne on kohtuuton eikä työnantajan ajama linja ole pidemmälle katsoen ollenkaan koko ammattikunnan edun mukaista, sanoo Teemu Hankamäki, Tekniikan akateemisten työmarkkinajohtaja.

Lakkovaroituksen myötä käynnistyy valtakunnansovittelijan toimesta sovittelu. Mikäli sopua ei synny, arkkitehtisuunnittelualan lakot alkavat useilla paikkakunnilla kahdessa isossa alan yrityksessä 28.5. ja 30.5. Yritykset ovat Sarc + Sigge Arkkitehdit Oy ja Arco Architecture Company Oy.

Arkkitehtisuunnittelualalla työskentelee noin 2000 ylempää toimihenkilöä. Alalla toteutettiin 24.4.–8.5. YTN:n jäsenkysely, johon vastasi yli 450 arkkitehtia. Alla poimintoja arkkitehtien avoimista kommenteista.

Meitä pidetään kutsumusammattilaisina, joiden ei tarvitse saada palkkaa työnsä mukaan. Se aika pitäisi olla ohi.

Projektien aikataulut ovat tiukkoja ja arkkitehti venyy – usein iltaisin ja viikonloppuisin. Silti palkka ei jousta mihinkään suuntaan.

Ei ole alan nykyisessä palkkakuopassa lainkaan OK, että ei palkankorotuksia ole tulossa. Ei ole työnantajienkaan etu, että arkkitehtien palkkiot ja palkat ovat kilpailutettu näin alas, ettei tekemisestä ole enää varaa maksaa korkeakoulutetun, vaativaa asiantuntijatyötä vastaavaa palkkaa.

Arkkitehtisuunnitteluala on vastuullista, se vaatii pitkän koulutuksen ja monialaista teknistä osaamista. Palkka on jäänyt jälkeen muista suunnittelualoista, vaikka pääsuunnitteluvastuu on usein arkkitehdillä.

Tällä hetkellä koko alaa ollaan ajamassa tilaan, jossa arkkitehdin ammatti ei kannata ja kannattaa harkita alan vaihtoa.