Oululaisveljesten tietokirja täynnä sykähdyttäviä hyvän mielen luontokokemuksia

Matti Alasaarelan ja Erkki Alasaarelan tietokirja Sata tarinaa luonnosta on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kirjoittajat ovat olleet luontoharrastajia lapsuudesta saakka. Luonnon eliöiden ja ilmiöiden jatkuva tarkkailu on synnyttänyt runsaasti kokemustarinoita, joista mieleenpainuvimmat on koottu tähän kirjaan. Tarinoissa korostuvat luonnon aiheuttamat tunne-elämykset sekä eläinten inhimillisyys ja älykkyys. Näiden lisäksi tarinoissa kuvataan dramaattisia ja hellyttäviä tapahtumia luonnossa. Kirjan tärkeä viesti on, että eläimilläkin on tunteet. Eläinten käyttäytymistä taustoitetaan tutkimustiedon avulla. Elämyksiä vahvistavat upeat valokuvat. Herkät luontokuvaukset ja hyväntahtoinen huumori tuovat hyvää mieltä, iloa ja empatiaa kaikenikäisille.



Matti Alasaarela on oululainen arkkitehti ja tietokirjailija, joka on aloittanut lintujen kuvaamisen jo silloin, kun värivalokuvaus oli vielä liian kallista harrastajan kukkarolle. Näitä mustavalkoisia kuvia julkaistiin useissa aikakaus- ja sanomalehdissä. Matti kuvaa pääasiassa Rantalakeuden alueella Oulun eteläpuolella. Liminganlahden lintuparatiisi on tullut tutuksi jo koululaisena.



Erkki Alasaarelan luontoharrastus johti biologian opintojen pariin ja työelämään ympäristöalalle – tohtoriksi, dosentiksi ja professoriksi Oulun yliopistoon. Erkki on kirjoittanut parisataa tutkimusjulkaisua ja menestynyt luontokuvakilpailuissa sekä kotimaassa että ulkomailla.

ALASAARELA, MATTI & ALASAARELA, ERKKI : Sata tarinaa luonnosta

XXX sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523813311

Ilmestymisaika: Toukokuu 2025

