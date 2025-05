Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi osaltaan kiinteistökaupat Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien kanssa. Oma Hämeen on tarkoitus ostaa Hämeenlinnan kaupungilta Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen paloasemat tontteineen.

Lisäksi Oma Häme ja Riihimäen kaupunki ovat valmistelleet kiinteistöjärjestelyä, jossa Riihimäen sairaalan tontti siirtyisi kaupungille, mutta hyvinvointialue vuokraisi tontin ja säilyttäisi rakennukset omistuksessaan. Samalla hyvinvointialue ostaisi Riihikodin rakennuksen ja Riihimäen paloaseman.

Aluehallitus esittää molempia kauppoja aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Molemmat kiinteistöjärjestelyt edellyttävät vielä käsittelyä kaupunkien toimielimissä. Lisäksi molempien kauppojen toteutumisen ehtona on se, että sille saadaan lainanottovaltuutus valtioneuvostolta.

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi ensimmäisen kvartaalin talouden toteuman, talouden tasapainottamisohjelmien tilanteen sekä Ahveniston sairaalahankkeen kvartaaliraportin.

Aluehallitus käsitteli myös muutostalousarviota, jota se esittää hyväksyttäväksi aluevaltuustolle. Valtuuston joulukuussa hyväksymään vuoden 2025 talousarvioon sisältyy tasapainottamiskehys, jonka avulla pyritään kattamaan alijäämä vuoden 2026 loppuun mennessä. Kehyksen sisällä aluehallitus voi tehdä tarvittavia toimenpiteitä, joiden kohdennukset tuodaan nyt aluevaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden ensimmäisessä muutostalousarviossa. Talousarvion muutokset itsessään sisältävät teknisiä määrärahasiirtoja ja määrärahamuutoksia, joilla ei ole vaikutusta hyvinvointialueen toimintakatteeseen tai tilikauden tulokseen.

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy muutokset talousarvioon esitetyn liitteen mukaisesti. Aluehallituksen jäsenen Aapo Reiman (vas.) esityksestä aluehallitus edellyttää, että perhehoidon kehittämissuunnitelma tuodaan päätöksentekoon mahdollisimman pian.

Uuden strategian valmistelu on käynnissä

Aluehallitus käsitteli maanantaina myös nykyisen strategiakauden arviota ja toimintaympäristöanalyysia. Molemmat liittyvät uuden strategian valmisteluun, jota tehdään Oma Hämeessä tehdään parhaillaan yhdessä henkilöstön vuosille 2026–2029.

Nykyisen strategian arvioinnin ja toimintaympäristöanalyysin pohjalta edetään strategisten tavoitteiden asettamiseen, toimenpidesuunnitelmaan laatimiseen sekä seurannan ja arvioinnin määrittämiseen. Toimintaympäristöanalyysi auttaa tunnistamaan keskeiset muutostekijät ja rakentamaan skenaarioita tulevaisuuden kehityskuluille. Strategiatyö jatkuu kesän ja syksyn aikana uuden aluevaltuuston kanssa.

Lisäksi aluehallitus käsitteli kokouksessaan palveluverkkomuutosten toimeenpanoa. Toimeenpanon tilanteesta ja tulevista suunnitelmista tehty raportti päätettiin toimittaa aluevaltuustolle. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat muutokset alkavat näkyä asiakkaille pääsääntöisesti vuoden 2026 alussa. Muutosten valmistelu henkilöstön kanssa on hyvässä vauhdissa. Hämeenlinnassa käynnissä on toiminto- ja rakennuskohtainen suunnitteluvaihe. Forssassa ja Riihimäellä suunnittelu käynnistyy vähän myöhemmin. Muutoksista on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa.

Integraatiovaliokunnalle jatkokausi

Aluehallitus päätti lisäksi esittää aluevaltuustolle, että integraatiovaliokunta jatkaa toimintaansa seuraavalla valtuustokaudella. Integraatiovaliokuntaan tulisi 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen, joiden tulee olla aluevaltuutettuja tai varavaltuutettuja.

Valiokunnan tehtävinä olisi edelleen palveluintegraation ja asukasosallisuuden kehittäminen, asukas- ja asiakaspalautteen seuranta, kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön seuranta, tietojohtamisen kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön seuranta ja arviointi.

Aluehallitus päätti hyvinvointialuejohtajan esityksestä palauttaa perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimialalle perustettavia virkoja koskevan asian uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelisääntökirjaa koskevan asian aluehallitus jätti pöydälle. Muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 26. toukokuuta.

Aluehallituksen 12.5.2025 kokouksen esityslista