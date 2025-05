Åkerlundin journalismipalkinto myönnetty Seija Vaaherkummulle ja Elina Järviselle

C.V. Åkerlundin mediasäätiön palkinnon valinnassa huomioidaan yhteiskunnallinen vaikutus, luovuus, pitkäaikainen merkitys alalla, yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä rohkeus tarttua haastaviin aiheisiin. Seija Vaaherkumpu Ylestä ja Elina Järvinen Suomen Kuvalehdestä edustavat erinomaisesti journalismia, jolla on sekä pitkäkestoinen vaikutus että inhimillinen ote, sanoo mediasäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Toikkonen.

Seija Vaaherkumpu ja Elina Järvinen ovat vaikuttavilla urillaan jättäneet pysyvän jäljen suomalaiseen journalismiin. He ovat hioneet taitonsa huippuunsa, ja heidän työnsä on rikastuttanut niin yleisön arkea kuin koko alan osaamista. Tämä palkinto on tunnustus heidän merkittävästä panoksestaan alalle, perustelee palkinnon myöntänyt C. V. Åkerlundin mediasäätiön hallitus.

Toimittaja Elina Järvinen on tehnyt tunnistettavaa, omaäänistä ja merkittävää featurejournalismia vuosikymmenien ajan. Hän on monen ihailema, tiiviin ja pelkistetyn ilmaisun mestari, jonka vaikutus näkyy suomalaisen featurejournalismin kentällä laajasti. Hän on myös kollegoilleen avulias, nöyrä ja tinkimätön tekijä. Elina Järvisen jutuissa on kaunokirjallisesti korkeatasoista moniulotteisuutta ja kauneutta.

Toimittaja Seija Vaaherkumpu on haastattelun suvereeni taituri. Hänen tiukka mutta kunnioittava tapansa kohdata haasteltavat saa yleisön olon mukavaksi. Katsoja tai kuuntelija voi luottaa, että Seija Vaaherkumpu kysyy hänen puolestaan olennaisen ja saa ymmärtämään enemmän. Hän on kollegojen parissa tunnettu perusteellisesta valmistautumisesta ja kyvystä hallita suoran lähetyksen rytmiä. Seija Vaaherkumpu on ollut monelle nuoremmalle toimittajalle esikuva, syy olla alalla.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö perusti tunnustuspalkinnon 90-vuotisjuhlavuotenaan 2021. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi. Mediasäätiön kotipaikka on Tampere ja se rahoittaa valtakunnallisesti mediatoimialan tutkimusta ja koulutusta myöntämällä lahjoituksia, apurahoja ja stipendejä.