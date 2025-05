Hyvinvointialueiden säästöt ennaltaehkäisevistä palveluista tulevat kalliiksi tulevaisuudessa

Lastensuojelupalvelut vaimentavat ahdistuksen tunnetta – Humana Suomi julkaisi ensimmäisen vaikuttavuusraporttinsa 28.4.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Sosiaalialan palveluyritys Humana tarjosi viime vuonna lastensuojelun laitospalveluita 520 alle 18-vuotiaalle nuorelle ja kotiin vietäviä palveluita lähes 3 000 asiakkaalle, joista valtaosa on lapsia ja heidän perheitään. Jokaisen elämäntilanne ja siten avuntarve on yksilöllinen, minkä vuoksi sosiaalipalveluiden vaikuttavuudesta on vaikea tehdä yleistyksiä tai johtopäätöksiä.