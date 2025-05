Uusi suomalaisinnovaatio: Johtamisen tekoäly voi tehdä hyvinvointialueista ylijäämäisiä neljässä vuodessa

Marko Kesti on DI, HTT ja henkilöstötuottavuuden dosentti Lapin yliopistossa. Hän on erikoistunut digitaalisiin johtamisratkaisuihin, ja on kehittänyt maailman ensimmäisen tekoälyyn perustuvan johtamisen kehitystyökalun, Novogain AI:n. Kesti on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita työelämän laadun, tuottavuuden ja johtamisen vaikutuksista, ja hänen tutkimustyönsä yhdistää ainutlaatuisella tavalla ihmislähtöisyyden ja taloudellisen vaikuttavuuden.