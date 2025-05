Paraisilla torjutaan vieraslajeja mobiilipelin avulla

Paraisten joukkoistettu vieraslajitorjunta käynnistyy kesäkuun alussa. Vahingolliset vieraslajit ovat kasvi- ja eläinlajeja, jotka kulkeutuvat alueelta toiselle ihmisen myötävaikutuksella – joko tarkoituksella tai vahingossa – ja aiheuttavat merkittävää haittaa alkuperäisluonnolle.

Jokainen kuntalainen tai alueella matkaileva voi osallistua torjuntamissioon lataamalla Crowdsorsa-mobiilipelin omaan puhelimeensa. Peli tekee luonnon monimuotoisuuden suojelusta hauskan ja palkitsevan aktiviteetin.

Kun pelaaja löytää jo kartalle merkittyjä tai itse havaittuja vieraslajeja, hän videoi esiintymän ennen ja jälkeen kitkemisen. Videot ladataan Crowdsorsan tarkistettaviksi, ja hyväksytyistä videoista saa palkkion, jonka voi pyytää sovelluksesta pankkitililleen.

– Aikaisempina vuosina on ollut ilahduttavaa huomata, kuinka niin monen ikäiset ovat innostuneet tarttumaan toimeen. Kitkemiseen voi käyttää viikatetta, puutarhasaksia tai raakaa käsivoimaa. Tyyli on vapaa. Aktiivisimmat ovat ostaneet jopa siimaleikkurin ja tehneet pelistä kesätyön itselleen, naurahtaa Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.

Tänä kesänä Paraisilla on peliin osallistuville jaossa yhteensä 1750 euroa palkkioina. Pelaajat voivat ansaita jopa 20 euroa tunnissa. Peli laskee palkkion automaattisesti esiintymän pinta-alan, tiheyden ja lajin perusteella.

Peliaikaa on niin kauan kuin palkkiobudjettia riittää, ja torjuntamission edistymistä voi seurata sovelluksesta. Tänä kesänä torjuttavien lajien joukossa on lupiineja, jättipalsameja ja kanadanpiiskuja. Pelin aloitus on ajoitettu kasvien kukinta-aikaan, jotta lajit olisivat helposti tunnistettavissa.

– Lähdimme mukaan saadaksemme ajankohtaista tietoa vieraslajitilanteesta Paraisten alueella. Suurin osa haitallisista vieraslajeista leviää kotipihoilta käsin. Ajattelimme, että pieni kannustin innostaa asukkaita lähtemään ulos ja tekemään konkreettisia tekoja luonnon hyväksi, kertoo Paraisten kaupungin vt. puistomestari Jenny Nyström.

Luonnon monimuotoisuutta uhkaavia haitallisia vieraslajeja torjutaan tänä kesänä Crowdsorsan avulla jo yli 60 kunnassa Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa.

MIKÄ ON CROWDSORSA?

Crowdsorsa on kansainvälisesti palkittu, tamperelainen startup-yritys. Sen konsepti on otettu käyttöön Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Crowdsorsa-mobiilipeli on kehitetty kuva- ja videodatan joukkoistettuun keräämiseen. Osallistujat saavat palkkioita pelatessaan ja auttaessaan samalla parantamaan ympäristöä.

Vieraslajien lisäksi pelillä on kartoitettu ennätysvauhtia kaupunkien esteettömyyttä, katujen ja pyöräteiden kuntoa, kaivonkansia ja puistonpenkkejä sekä torjuttu espanjansiruetanoita.

Crowdsorsa kehittää jatkuvasti uusia tapoja parantaa ympäristöä yhdessä pelaamalla.