OmaKeusote-mobiilisovellus vastaanotettu hyvin arvosanoin

Keusote julkaisi OmaKeusote-mobiilisovelluksen maaliskuun lopulla. Sovelluksessa saa yhteyden suoraan sote-ammattilaiseen Keusoten omissa chat-palveluissa ja voi edistää omaa hyvinvointiaan itsehoidon valmennuksilla.

OmaKeusote-mobiilisovellus on otettu hyvin vastaan: sovelluksessa on jo 7982 rekisteröitynyttä käyttäjää, ja asiakkaiden antama keskiarvo palveluille on 4,04 (asteikolla 1–5).

– Käytetyin palvelumme OmaKeusote-mobiilisovelluksessa on Sairaus tai terveyshuoli –chat, jossa voi hoitaa monenlaisia terveyshuoliin liittyviä asioita flunssasta mahakipuun ja sairauspoissaolon arviointiin, Keusoten tuotepäällikkö Benita Kapp kertoo.

Hyvän arvosanan lisäksi sovellusta on kiitelty helppokäyttöiseksi ja asiointia kuvattu sujuvaksi ja nopeaksi. Keusoten chatissa työskenteleviä ammattilaisia on kiitelty hyvästä asiakaspalvelusta ja myötätunnostakin erilaisissa tilanteissa. Risuja sovellukselle on annettu siitä, että chateissa ei kuitenkaan voi ihan kaikkia asioita hoitaa, vaan esimerkiksi reseptin uusimisessa joudutaan ohjaamaan OmaKantaan tai omatiimiin.

– OmaKeusote-mobiilisovelluksen kehittäminen on osa laajempaa digipalveluiden kehittämistä. Nyt saatu palaute antaa vihiä, että olemme oikealla tiellä, ja palautetta hyödynnetään sovelluksen jatkokehittämisessä. Iso kiitos kaikille palautetta antaneille, Benita kiittää.

Keusoten tavoite on, että ennen pitkää kaikki hyvinvointialueen digipalvelut saadaan saman kirjautumisen taakse. Tämän vuoden aikana sovellukseen lisätään vielä muun muassa ajanvarausten hallinta ja etävastaanotot.

Digiasiointia kehitetään osana Kestävä kasvu -hanketta (RRP2), jonka rahoittaa Euroopan unionin kertaluontoinen elpymisväline (NextGenerationEU).