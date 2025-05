Lidl ja WWF Suomi aloittivat yhteistyön: kestävän ruokavalion edistämistä ja uusi kosteikko Snappertunaan

Lidlillä ja WWF:llä on yhteinen tavoite: edistää kestävämpää ruokavaliota kuluttajien lautasella. Päästääkseen tavoitteeseen ovat organisaatiot yhdistäneet voimansa – Lidl on Suomen kolmanneksi suurin päivittäistavarakauppa ja WWF on yksi merkittävimmistä ympäristöjärjestöistä.

– Ruokavalinnat ovat ympäristön kannalta tärkeimpiä arjen valintoja. Päivittäistavarakaupoilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa kasvipainotteisen ruokavalion edistämiseksi. Siksi on todella innostavaa yhdessä kannustaa suomalaisia tekemään kestävämpiä valintoja, sanoo WWF:n ruokaohjelman ohjelmajohtaja Stella Höynälänmaa.

Kestävällä ruokavaliolla tarkoitetaan ruokavaliota, joka on kestävä sekä luonnon ja terveyden kannalta. Ruoantuotannolla on merkittäviä vaikutuksia luontoon: ruoantuotanto on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista ilmastopäästöjen lähteistä sekä suurin tekijä metsäkadon kasvussa ja luonnon köyhtymisessä. Erityisen kuormittavaa ympäristölle on eläinperäinen ravinto. Kestävä ruokavalio on kasvipainotteinen ja sisältää paljon hedelmiä ja vihanneksia, joiden lisääminen ruokavalioon on myös terveyden kannalta olennaista. Myös marraskuussa 2024 julkaistuissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa suositellaan kasvipainotteista ruokavaliota.

Lidl tekee kestävän ruokavalion eteen määrätietoisesti töitä. Lidlin tavoitteena on muun muassa tuplata kasviproteiinien myynnin osuus 20 prosenttiin sekä lisätä kestävän ruokavalion mukaisten tuotteiden myyntiä kokonaisuudessaan 20 prosentilla 2030 mennessä. Uuden WWF-yhteistyön kautta näihin saadaan uutta vauhtia.

– Tahdomme WWF:n kanssa tehdä arjen kestävistä valinnoista helppoja ja merkityksellisiä. Kasvisten osuuden lisääminen ruokavaliossa on tärkeää planeetan ja oman hyvinvointimme näkökulmasta. Haluamme helpottaa niiden asiakkaidemme elämää, jotka miettivät miten tehdä terveyden ja ympäristön kannalta parempia ruokavalintoja, kertoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander.

Tutustu Lidlin kestävän ruokavalion strategiaan: Kestävä ruokavalio - Lidl Suomi

Uusi kosteikko Snappertunaan

Lidlin ja WWF:n yhteistyö pitää sisällään myös kosteikon rakentamisen. Kosteikot ovat yksi lajirikkaimmista mutta samalla uhanalaisimmista ekosysteemeistä maailmassa. Suomessa kosteikkoja on vuosikymmenten ajan hävitetty ojitusten ja muun maankäytön tieltä. Kosteikkoja rakentamalla voidaan tarjota elinympäristöjä monille lajeille sekä ehkäistä rehevöittävien ravinteiden ja kiintoaineksen kulkeutumista vesistöihin.

Lidl tukee ennallistamishanketta, jossa rakennetaan uusi metsäkosteikko ehkäisemään haitallisia ravinne- ja kiintoainevalumia pienvesiin sekä Itämereen. Tarkoituksena on vähentää kosteikon alapuolisten tulvaherkkien peltojen tulvimista ja ehkäistä Itämeren kuormitusta. Samalla parannetaan alueen viljelyolosuhteita. Kosteikko sijaitsee Raaseporin Snappertunassa ja sen rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2025.

Suomessa solmitun yhteistyön lisäksi Lidl tekee kansainvälisesti yhteistyötä WWF:n kanssa. Yhteistyön aikana keskitytään maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin.