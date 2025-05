Ministeri Joakim Strand vieraili Etelä-Pohjanmaalla – esillä elinkeinoelämän vahvuudet, huoltovarmuus ja alueen kehitysnäkymät

Nurmossa sijaitsevalla Atrian suurimalla tuotantolaitoksella ministeri perehtyi elintarviketeollisuuden ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten vientimahdollisuuksien laajentamiseen, kotimaisen tuotannon kilpailukykyyn sekä vastuullisuuden ja huoltovarmuuden merkitykseen. Keskusteluissa korostui elintarvikealan rooli osana kansallista huoltovarmuutta ja omavaraisuutta sekä kykyä vastata muuttuviin globaaleihin kriiseihin.

Seinäjoella toimiva Prima Power esitteli huipputeknologiaa ja investointeja, jotka vahvistavat maakunnan asemaa vientivetoisessa konepajateollisuudessa ja tukevat teollista uudistumista.

Vierailupäivään sisältyi myös tapaamiset Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan liiton johdon kanssa. Keskusteluissa painottuivat erityisesti alueen saavutettavuus, koulutus- ja työvoimatarpeet sekä valtion ja alueiden välinen yhteistyö kasvun ja investointien tukemiseksi.

– Etelä-Pohjanmaa on elinvoimainen maakunta, jossa myös ulkomaan viennillä on erinomaiset edellytykset kasvaa, ja jossa vahva yrittäjyys ja osaaminen tarjoavat hyvät lähtökohdat tulevaisuuden menestykselle. On tärkeää, että valtio tekee tiivistä yhteistyötä alueiden kanssa, ministeri Strand totesi vierailun yhteydessä.