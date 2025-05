Nuorten Pride -viikko tulee taas: Nuorten Pride House siirtyy kulttuurikeskus Caisaan

Nuorten Pride House toimii Caisassa

Nuorille on tarjolla monipuolista ohjelmaa, josta valtaosa toteutuu 13–25-vuotiaille nuorille tarkoitetussa Nuorten Pride Housessa. Tänä vuonna Nuorten Pride House -tilana toimii kulttuurikeskus Caisa.

Nuorille on luvassa monipuolista ja maksutonta ohjelmaa, kuten pelejä, esityksiä, työpajoja ja hengausiltoja. Ohjelmaa Nuorten Pride Housessa toteuttavat Helsinki Pride -yhteisön lisäksi erilaiset nuorisoalan toimijat, kuten Helsingin kaupungin nuorisopalvelut ja nuorisoalan järjestöt.

Helsinki Pride -yhteisö ja Helsingin kaupunki korostavat yhteistyön tärkeyttä

“On mahtavaa, että voimme yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa toteuttaa ikimuistoisen tapahtumaviikon, jossa nuoret voivat kohdata toisiaan, luoda uusia ystävyyssuhteita, viettää mukavaa aikaa turvallisessa ympäristössä ja osallistua monipuoliseen ohjelmaan. Tapahtuman avulla tuomme myös erilaiset nuorisoalan toimijat tutuksi nuorille”, kertoo Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

Myös Helsingin nuorisopalvelut pitää yhteistyötä tärkeänä. “Nuorten on tärkeää löytää paikkoja, jotka tukevat heidän kasvuaan ja itsetuntemuksensa kehittymistä. Nuoruuteen kuuluu asioiden pohdinta, ja nuorisopalvelut haluavat olla mukana tässä. Erityisesti haluamme juhlia Pride-viikkoa, joka on merkittävä ihmisoikeustapahtuma, ja korostaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tärkeyttä kaikille”, sanoo aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin nuorisopalveluista.

Nuorten Pride House on tarkoitettu vain nuorille

Nuorten Pride Houseen voi tulla hengaamaan tai vaikkapa askartelemaan yhdessä. Ohjelmaan osallistuminen on aina vapaaehtoista, ja noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. Nuorten Pride House on tarkoitettu vain 13–25-vuotiaille. Paikalla on aina Helsinki Pride -yhteisön ja Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden työntekijöitä sekä järjestyksenvalvojat. Aikuinen saa olla mukana saattamassa ovelle, ja halutessaan työntekijän voi pyytää sisäänkäynnille juttelemaan.