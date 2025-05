Väitös: Hyvä ESG-luokitus ei takaa hyötyä - mutta ei tuo haittaakaan

Samalla kun vastuullisuustietoa sisällytetään yhä enemmän sijoitusten arviointi- ja allokaatioprosesseihin, sen kyky luoda taloudellista etua tai haittaa on huomattavasti heikentynyt. Markkinoilla ESG-tietoa käytetään jo osakkeiden arvonmäärityksessä neutralisoimaan mahdollisia odottamattomia tuottoja tai tappioita, jotka ovat seurausta investoimisesta korkean tai matalan ESG-luokituksen yrityksiin.

”Vastuullisia kohteita hakevat sijoittajat eivät näytä saavan merkittäviä hyötyjä, mutta eivät vastaavasti haittojakaan”, toteaa Thanh Nam Vu.

Tulokset viittaavat myös siihen, että sijoittajat voivat pyrkiä kestävyystavoitteisiin ilman, että taloudellinen tuottavuus kärsii.

Vastuullisuusuutisointi: Lyhyen aikavälin vaikutukset

Vu arvioi tutkimuksessaan uutisoinnin vaikutusta yritysten vastuullisuuskäytäntöihin ja havaitsi, että yrityksen markkina-arvo tavallisesti laskee negatiivisen vastuullisuuteen liittyvän mediahuomion jälkeen. Aiheutuvat tappiot kuitenkin tasaantuvat usein jo kuukauden sisällä uutisoinnista, joten uutisten pitkän aikavälin vaikutukset yrityksen arvoon ovat vähäisiä.

”Tämä ilmiö herättää kysymyksiä kestävyyteen liittyvän kritiikin roolista. Kannustavatko negatiiviset uutiset yrityksiä aidosti toimimaan paremmin, jos ne eivät vaikuta yrityksen arvoon pitkällä aikavälillä?”, Vu pohtii.

Vahva hallintotapa luo vakautta

Väitöskirjassaan Vu painottaa, että taloudellisen resilienssin kannalta tärkein ESG-osatekijä on hallintotapa. Hänen mukaansa yritykset, joilla on vahvat hallinnolliset käytännöt, hyötyvät eniten kestävyyden suuremmasta huomiosta. Hallinnoltaan vahvat yritykset saavat taloudellisia etuja, ja niiden riskienhallinta on muita parempaa.

Tämä havainto korostaa tehokkaan hallinnon roolia yrityksen markkina-arvon vakauttamisessa, kun yhteiskunnallinen huoli kestävyydestä kasvaa.

KTM Thanh Nam Vun väitöskirjan “ESG investing: Dynamics of Performance and Valuation in an Evolving Market” tarkastustilaisuus pidetään 16.5.2025 kello 12:00 Jyväskylän yliopiston Lea Pulkkisen salissa (Ag B431.1). Vastaväittäjänä toimii professori Markku Kaustia (Aalto-yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Heikki Lehkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tutustu Thanh Nam Vun väitöskirjaan.

Lisätietoja:

Thanh Nam Vu

