Väitös: Vaikeat allergiset reaktiot ovat lisääntyneet Suomessa

Lasse Saarimäki selvitti väitöstutkimuksessaan vaikeiden allergisten reaktioiden ilmaantuvuutta lapsilla ja aikuisilla Suomessa. Erityisesti tarkoituksena oli arvioida anafylaksioiden ilmaantuvuutta. Lasten osalta tuloksia verrattiin myös Ruotsin ilmaantuvuuslukemiin.

– Allergioihin liittyvä paradigma on muuttunut hyvin paljon siitä, kun itse olin lapsi. Nykyään kiinteiden ruokien antaminen aloitetaan vauvoille aikaisemmin, eivätkä lievät allergiaoireet johda enää laajoihin välttödieetteihin. Paljosta voimme kiittää vuosien 2008–2018 kansallista allergiaohjelmaa. Lisäksi diagnostiset työkalut allergioiden tutkimiseen ovat kehittyneet huimasti. Halusimme selvittää, miten kaikki kehitys on vaikuttanut allergioiden ilmaantumiseen väestötasolla, Saarimäki kokoaa.

Tutkimuksen perusteella lapsilla ja aikuisilla allergisiin reaktioihin liittyvät sairaalahoidot lisääntyivät vain vähän, ja lisäys oli huomattavasti vähäisempi kuin joissakin kansainvälisissä tutkimuksissa on aiemmin havaittu. Toisaalta ruotsalaislapsilla sairaalahoidot vähenivät samana seuranta-aikana selvästi.

Kun tarkastelu rajattiin pelkkiin anafylaksioihin, Suomessa niihin liittyvät sairaalahoidot lisääntyivät lapsilla ja aikuisilla keskimäärin kolme prosenttia vuodessa. Ruotsalaisilla lapsilla ne puolestaan vähenivät keskimäärin viisi prosenttia vuodessa.

– Noston arvoista on, että Suomessa alle neljävuotiaiden lasten anafylaksiat kaksinkertaistuivat vuosina 2012–2020. Syyt eivät ole täysin tiedossa ja tämän osalta tarvitaankin jatkotutkimuksia, Saarimäki toteaa.

Saarimäki selvitti myös vaikeasti pähkinäallergisten lasten elämänlaatua suomalaisen professorin Harri Sintosen kehittämällä 15D-instrumenttisarjalla. Yleisessä elämänlaadussa ei todettuja eroja, mutta näiden lasten vanhemmilla ilmeni enemmän henkistä ahdinkoa kuin verrokkilasten vanhemmilla.

– Vaikeista allergioista kärsivien lasten ja heidän perheidensä elämänlaatu vaatii tarkempia tutkimuksia. Validoimme tähän väitöstutkimukseen liittyen tutkimustyökaluja, jolla asiaa pystytään selvittämään, Saarimäki kertoo.

Lasse Saarimäki työskentelee erikoislääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja suorittaa lastengastroenterologian erityispätevyyttä.

Väitöstilaisuus perjantaina 6. kesäkuuta

Lääketieteen lisensiaatti Lasse Saarimäen lastentautiopin alaan kuuluva väitöskirja Severe Allergies and Health-related Quality of Life of Children with Food Allergies tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 6.6.2025 kello 12 Päätalon luentosalissa A1 (Kalevantie 4, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Johannes Savolainen Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kalle Kurppa Tampereen yliopistosta.