Kesätyöntekijät tärkeä osa Juustoportin kesää

Monelle nuorelle kesä Juustoportilla on ensimmäinen askel työelämään – ja usein alku pidempäänkin työuraan. Tänä kesänä Juustoportin yksiköissä työskentelee yhteensä noin sata kesätyöntekijää. Heitä nähdään Jalasjärven meijerillä, Kuopion Kasvisgalleriassa ja liikenneasemilla Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa.

– On ilo nähdä, kuinka moni haluaa osaksi Juustoportin työyhteisöä. Hakijamäärän kasvu kertoo siitä, että kesätyö meillä nähdään arvokkaana kokemuksena. Pyrimme tarjoamaan paitsi mielekkäitä tehtäviä, myös turvallisen ja innostavan ympäristön oppimiselle ja kehittymiselle, kertoo Juustoportin henkilöstöasiantuntija Brita Maunuksela.

Maunukselan mukaan perehdytys on tärkeä osa hyvää kesätyökokemusta. – Meille on tärkeää, että jokainen kesätyöntekijä saa vahvan alun työelämään. Huolellinen perehdytys ja kannustava ilmapiiri tekevät työstä mielekästä. Moni kesäläinen palaa meille seuraavana vuonna tai jatkaa työskentelyä osa-aikaisesti, hän toteaa.

Myös alle 18-vuotiaat pääsevät meillä kokeilemaan työelämää Tutustu ja tienaa -jaksoilla, näitä paikkoja on meijerillä tai liikenneasemilla.

Palveluliiketoiminnan johtaja Seppo Kuusisaari korostaa kesäläisten merkitystä erityisesti liikenneasemilla. – Pelkästään Jalasjärven asemalla työskentelee reilut 15 kesätyöntekijää – saman verran kuin vakituista henkilöstöä. Kesä on meille kiireistä aikaa, ja innokas työvoima on silloin kullanarvoista. Tärkeintä on oikea asenne ja halu oppia – kaikki muu opetetaan, Kuusisaari sanoo.

Juustoportin kesätyöt kiinnostavat nuoria vuosi toisensa jälkeen, ja tänä vuonna kiinnostus oli poikkeuksellisen suurta. Yritys kiittää kaikkia hakijoita ja toivottaa uudet kesätyöntekijät lämpimästi tervetulleiksi.

– Tehdään tästä yhdessä hyvä kesä, kannustetaan toisiamme ja nautitaan työstä ja auringosta, Maunuksela kiteyttää.