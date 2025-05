Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt julkaisevat tiekartan, joka yhdistäisi maat tehokkaalla ja kestävällä meriverkolla

Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan kohteet valittu kaudelle 7/2025 – 2026 13.5.2025 13:03:14 EEST | Tiedote

Energiaviraston päätöksen mukaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen (OL3) järjestelmäsuojaan osallistuvien kohteiden hankinta on Fingridin tehtävä. Nykyinen OL3:n järjestelmäsuojajärjestely päättyy kesäkuun 2025 lopussa. Fingrid on kevään kuluessa järjestänyt tarjouskyselyn 1.7.2025 alkaen OL3-järjestelmäsuojaan osallistuvista kohteista. Ylläpitoon heinäkuun alusta vuoden 2026 loppuun on valittu seuraavat osapuolet: Kemira Chemicals Oy Metsä Board Oyj Neoen Storage Finland 1 Oy Sappi Finland Operations Oy Stora Enso Oyj Teollisuuden Voima Oyj UPM Communication Papers Oy Lisäksi uusia kohteita on suunniteltu liittyvän OL3:n järjestelmäsuojaan syksyn 2025 aikana, mikäli tarvittavien tiedonsiirtoyhteyksien toteutus osoittautuu mahdolliseksi. OL3:n järjestelmäsuojaan kytkettävä kokonaismäärä kasvaa 530 megawattiin (aiemmin 475 megawattia). Kohteiden päivittäinen käyttötilanne vaikuttaa siihen, millä teholla ne pystyvät kulloinkin osallistumaan ylläpitoon. Ylläpitoon valitaan kullekin vuorokau