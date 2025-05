Louhintahiekka toteuttaa Kirkkonummentien ja Överbyntien perusparannuksen

Louhintahiekka toteuttaa Hermanninrannan rakentamisen ensimmäisen vaiheen – kokonaisurakan arvo 26,5 miljoonaa euroa 5.5.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki on valinnut Louhintahiekan toteuttamaan Hermanninrannan rakentamisen ensimmäisen vaiheen. Kokonaisurakan arvo on 26,5 miljoonaa euroa ja sen on määrä olla valmis syksyllä 2027. Työmaa toteutetaan kokonaisuudessaan vähäpäästöisenä työmaana.