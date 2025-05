Voivatko koneet sotia itse, kysyy Matti Purasen ajankohtainen tietokirja Älysota

Minna Lindgren penkoo uudessa tietokirjassaan musiikin historian salaisuuksia, kuriositeetteja ja kiehtovia kohtaloita 2.5.2025 12:54:31 EEST | Tiedote

Mitä yhteistä on unohdetuilla säveltäjillä ja puhki kalutuilla neroilla? Molemmista syntyy lumoavia tarinoita, kun näkökulma on tuore – ja kynä Minna Lindgrenin. Klassinen sekametelisoppa ilmestyy ja on arvosteluvapaa tiistaina 6.5.