Kiinteistö- ja rakentamisalan kehityksen suunnat

Rakennustietosäätiö RTS sr on yleishyödyllinen, puolueeton ja riippumaton suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttaja. Säätiö edistää kestävää ja laadukasta rakennettua ympäristöä, joka tukee ihmisten hyvinvointia. Säätiö toteuttaa yhdessä verkostojensa kanssa tutkimus- ja kehityshankkeita, edistää alan innovatiivisia toimintamalleja ja kiihdyttää käytännön ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.

Rakennustietosäätiö RTS on osa RTS-konsernia, johon kuuluvat säätiön omistamat Rakennustieto Oy, Rakennustietomalli Oy ja ET InfoKeskuse AS.