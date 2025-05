Metsän sylissä - kohtaamisia ja hetkiä lähiluonnossa

”Espoolainen lähimetsä on ollut henkireikäni jo usean vuoden ajan. Sinne olen vuodattanut ilot ja surut. Kuuntelijoinani ovat olleet metsän kasvit ja eläimet. Siellä ollessani tunnen, kuinka metsä hengittää ympärilläni ja kietoo minut syliinsä”, kuvailee Lönnberg suhdettaan lähimetsään.

Valokuvausharrastuksen Lönnberg aloitti noin 10 vuotta sitten ja löysi kamerasta välineen kokemuksiensa tulkitsemiseen ja luonnon kauneuden välittämiseen. Kuvat kertovat tarinoita kohtaamisista, joita jokainen voi kokea luonnossa liikkuessaan, kun pysähtyy hetkeksi ja katsoo ympärilleen.

”On välillä taianomaista, mitä kaikkea voi luonnossa ollessaan nähdä ja kokea. Läheinen kontakti luonnonvaraisen eläimen kanssa on aina unohtumaton kokemus”, kertoo Lönnberg.

Näyttelyn kuvat on otettu Espoon, Helsingin ja Kirkkonummen alueen lähimetsissä. Marita Lönnberg on opiskellut valokuvausta lukuisilla kursseilla ja suorittanut Luontokuvauksen ammatilliset perusteet -tutkinnon vuonna 2023.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään kaksi tapahtumaa:

Luontovalokuvaaja tavattavissa su 25.5.2025 klo 13–15. Marita Lönnberg on näyttelyssä kertomassa kuvistaan.

klo 13–15. Marita Lönnberg on näyttelyssä kertomassa kuvistaan. Luontokuvauksen perusteet -kurssi la 14.6.2025 klo 12.00–13.45. Palkitun luontokuvaajan Elmeri Juutin pitämä kurssi sopii sekä aloittelijoille että kokeneemmille kuvaajille. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen.





Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–16 ja la-su klo 10–16, helatorstaina 29.5. klo 10–16. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin: la klo 10–14, su ja arkipyhinä klo 10–16. Näyttelyyn ja tapahtumiin on vapaa pääsy.

Luontotalo on suljettuna vesikattoremontin vuoksi 16.6.2025 alkaen ainakin elokuu loppuun. Metsän sylissä -näyttely on esillä vielä syyskuussa, jos talo saadaan silloin avattua.