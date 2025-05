Lisää turvallisuutta ja skaalautuvuutta pankki- ja rahoitusalan IT-palveluihin – Solita lanseerasi toimialapilvipalvelun

Solita on julkistanut finanssialan tarpeisiin suunnitellun palvelukokonaisuuden julkipilven, kuten Microsoft Azure, AWS ja Google Cloud Platform-palveluiden, hallintaan. Aiemmin Solita julkisti perustaneensa uuden Solita Financial-toimialayksikön, jonka vetäjäksi nimitettiin Juuso Lehto.



Rahoitusalalla liiketoiminnan jatkuvuus ja turvallisuus ovat kriittisessä roolissa kasvavan sääntelyn ja kyberuhkien keskellä. Hallinnoitu julkipilvi tarjoaa vahvan tietoturvan, täyttää muun muassa DORA-asetuksen resilienssivaatimukset ja mahdollistaa selkeästi standardoidut ja automatisoidut prosessit. Solita CloudBlox -palvelukonseptin pohjalle kehitetty toimialaratkaisu on jo useiden EU-alueen julkisten ja yksityisten rahoituslaitosten hyödyntämä sekä Finanssivalvonnan hyväksymä.





Moderniin platform engineering -malliin perustuva ratkaisu parantaa merkittävästi kehittäjäkokemusta ja turvallisuutta sekä nopeuttaa ratkaisujen kehittämistä. Solitan laaja kokemus säänneltyjen alojen pilvipalveluista tukee asiakkaita kyberuhkien torjunnassa ja poikkeustilanteista palautumisessa. Solita julkisti aiemmin viime vuonna pilvipalvelukonseptin terveyden ja hyvinvoinnin toimialalle.



Sääntelynmukaiset, turvalliset pilvipalvelut – Suomi edelläkävijä



“Kyberuhkien monimutkaistuessa on keskeistä, että rahoituslaitokset kykenevät nopeasti palauttamaan toimintansa häiriötilanteissa. Solitan DORA-yhteensopiva pilvipalvelukonsepti on kehitetty tätä tarvetta varten, ja se tarjoaa asiakkaillemme lisää mielenrauhaa sekä vahvan perustan liiketoiminnan jatkuvuudelle”, kommentoi toimialajohtaja Juuso Lehto Solita Financial-osaamisyksiköstä. ”Solitalla on vuosien kokemus pilvipalveluiden tuottamisesta säännellyillä aloilla hallitusti ja skaalautuvasti. Suomi on edelläkävijöitä Euroopassa tässä ja haluamme tuoda nämä standardoidut palvelut laajemminkin eurooppalaisten finanssilaitosten käyttöön.”



”Solitan pilvipalvelut finanssisektorille ovat seuraava askel toimialakohtaisissa palveluissamme. Pilvitarjoajien rooli on kehittää teknologiaa, me keskitymme kehittämään parhaita toimintamalleja ja konsepteja siihen, että organisaatiot saavat pilvipalveluistaan täyden hyödyn ja käyttäminen on helppoa ja turvallista”, kertoo Solitan pilvipalvelutarjooman kehityksestä vastaava Kimmo Kekkonen.



Solitan asiakkaisiin rahoitusalalla kuuluvat muun muassa Säästöpankki, PensionsDanmark, Skandia, Nykredit, Velliv ja S-ryhmä. Yhtiö ei erikoistu pankki- ja vakuutusyhtiöiden ydinjärjestelmiin, vaan konsultoi asiakkaitaan erityisesti ohjelmistokehitys-, data- ja AI-, sekä pilvipalvelujen tuotannossa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.





Solita on mukana esittelemässä Solita Financial Industry Cloud -palvelujaan Nordic Fintech Summit 2025 -tapahtumassa 14. - 16.5.2025 Helsingissä.



