Respect Cupissa vietettiin erityistä urheilujuhlaa

Forssan Akvarellin koulun oppilaat Ahmed Alouch Aljabal, 14, ja Abdurauf Ganiev, 14, juhlivat Respect Cupin päätteeksi jaettua turnausvoittoa. Viimeinen ottelu Tampereen Sammon koulua vastaan päättyi tasapeliin 5-5.

”Tykkään jalkapallosta ja liikkua muutenkin”, Ronaldon suosikkipelaajakseen nimeävä Ahmed Alouch Aljabal juttelee.

Molemmat pojat harrastavat jalkapalloa FJK:ssa.

”Jalkapallossa on parasta, kun pääsee juoksemaan ja saa kavereita. Olen pelannut sitä jo viisi vuotta”, Abdurauf Ganiev laskee.

Respect Cup on monelle vuoden odotetuin koulupäivä. Tapahtumassa oli jälleen mukana yli 180 ala- ja yläkoululaista kuudesta koulusta: Forssan Akvarellin koulu, Hyvinkään Hakalanpolun ja Martin koulut, Salon Armfeltin koulu, Tampereen Sammon koulu, Turun Luolavuoren koulu sekä Nummelan Kuoppanummen koulukeskus Vihdistä.

Ainutlaatuinen mahdollisuus harrastaa

Tampereen Sammon koulun erityisluokanopettaja Ari Allen korostaa tapahtuman merkitystä erityisoppilaille.

”Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus oppia sosiaalisia taitoja, itsenäisyyttä ja tunnetaitoja urheilun parissa. Respect Cupissa he pääsevät pelaamaan, saavat itseluottamusta ja huomaavat, että pärjäävät joukkueessa. Samalla he saavat kokemuksen siitä, että mukana tapahtumassa voi olla joukkueita ja pelaajia hyvin erilaisista lähtökohdista.”

Turun Luolavuoren koulun erityisluokanopettaja Jani Rothberg kiittelee tapahtuman mahdollistajia PUMA Finlandia ja Eerikkilää.

”Tämä tapahtuma on lapsille ainutlaatuinen mahdollisuus päästä pelaamaan. Sopivan harrastuksen löytäminen ei välttämättä ole helppoa erityislapsille.”

Kaikki tapahtumaan osallistuneet lapset saivat muistoksi oman Respect Cup -pelipaidan ja kultamitalin.