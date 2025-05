Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen kaasuvuodosta Puukyläntiellä Äänekoskella. Nestemäistä typpeä vuosi kaasutankkauspisteellä, mutta tilanne on rauhallinen eikä henkilövahinkoja ole raportoitu. Pelastuslaitos on eristänyt alueen, eikä evakuointia tarvita. Seitsemän yksikköä on paikalla. Lisätietoja päivystävältä palomestarilta klo 00.30 jälkeen.