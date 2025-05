Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Äänekosken vaarallisten aineiden onnettomuudesta: Tilanne on rauhallinen ja tankkausalue on eristetty, kun ST1:n henkilöstö selvittää asiaa. Paikalla on viisi pelastuslaitoksen yksikköä, eikä tilanne vaikuta liikenteeseen tai lähialueen toimintaan. Lisätiedotteita ei julkaista.