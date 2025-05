Roborock tuo markkinoille Qrevo Edge 5V1 -mallin – minimalismia ja toiminnallisuutta pohjoismaisiin koteihin

Roborock on erikoistunut älykkäiden kodin siivouslaitteiden innovointiin, kehitykseen ja valmistukseen. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat edistykselliset robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä- ja kuivaimurit sekä kuivaavat pyykinpesukoneet, jotka on suunniteltu ratkaisemaan oikeita ongelmia ja helpottamaan arkea. Roborockin tuotteet ovat saatavilla yli 170 maassa, mukaan lukien Suomi, muut Pohjoismaat, Yhdysvallat, Saksa, Ranska ja Espanja. Yrityksellä on toimistot Pekingissä, Shanghaissa, Shenzhenissä ja Hongkongissa.

https://fi.roborock.com/